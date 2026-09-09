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FRANCE

OM : Ancelotti prépare une énorme surprise à Paixão !

Par Fabien Chorlet - 9 Sep 2026, 17:56
Igor Paixão lors d'OM - Paris FC

Igor Paixão se rapprocherait sérieusement d’une première convocation avec la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti.

Malgré des négociations avancées avec Sunderland et le besoin de l’OM de vendre, Igor Paixão est finalement resté à Marseille, retenu par Bruno Genesio, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard. Recruté l’été dernier par l’OM en provenance du Feyenoord Rotterdam contre 30 millions d’euros, l’ailier gauche brésilien est particulièrement attendu cette saison du côté de la Canebière.

Paixão vers une première convocation avec la Seleção !

Et de bonnes prestations sous le maillot marseillais pourraient rapidement lui ouvrir les portes de la sélection brésilienne. Il s’en rapprocherait même sérieusement. En effet, comme l’a révélé le journaliste brésilien, Rogerio Scarione, sur X, Igor Paixão aurait été convoqué par Carlo Ancelotti dans une liste préliminaire et serait suivi attentivement par le sélectionneur de la Seleção.

Pour la première fois de sa jeune carrière, l’ailier de l’Olympique de Marseille pourrait ainsi être appelé pour le prochain rassemblement du Brésil, qui affrontera l’Australie les 25 et 29 septembre, puis l’Inde le 3 octobre.

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