Jakob Breum (22 ans) a reçu une excellente nouvelle avant le déplacement de l’ASSE à Dunkerque (samedi, 20h).

L’ASSE prépare son prochain rendez-vous de Ligue 2 avec une bonne nouvelle dans le groupe. Selon Peuple Vert, Jakob Breum s’est entraîné normalement cette semaine et postule désormais à une place dans le onze de départ face à Dunkerque.

Breum candidat à une place de titulaire

Cette situation pose forcément une question à Ian Cathro : qui pourrait faire les frais du retour du Danois ?Blessé lors du déplacement à Dijon, Jakob Breum avait dû patienter avant de retrouver les terrains. Le milieu offensif danois a finalement effectué son retour contre Montpellier samedi dernier à Geoffroy-Guichard. Entré en jeu, Breum a livré une prestation intéressante et a rapidement montré qu’il pouvait de nouveau apporter sa percussion et sa capacité à créer des différences. Une entrée en matière suffisamment convaincante pour relancer le débat autour de sa présence dans le onze.

D’autant que le joueur semble désormais totalement remis de sa blessure. D’après Peuple Vert, Breum s’est entraîné normalement cette semaine. Un signal particulièrement positif à deux jours du déplacement de l’ASSE à Dunkerque. Le Danois peut donc légitimement prétendre à une titularisation. Mais Ian Cathro dispose actuellement de plusieurs solutions offensives. Le technicien écossais devra donc forcément trancher et écarter un joueur du onze de départ s’il décide de relancer Breum dès le coup d’envoi. Et plusieurs candidats peuvent être concernés.

Boakye, Davitashvili, Ballo ou Cardona ?

Peuple Vert se pose justement la question de l’identité du joueur qui pourrait sortir du onze de l’ASSE. Quatre noms sont notamment évoqués : Augustine Boakye, Zuriko Davitashvili, Thierno Ballo et Irvin Cardona. La concurrence est donc particulièrement forte. Boakye dispose de qualités de percussion et peut apporter beaucoup dans les duels offensifs. Davitashvili reste évidemment une solution importante dans le secteur offensif, tandis que Thierno Ballo réalise un début de saison particulièrement intéressant. Irvin Cardona représente lui aussi une option importante pour Cathro.

Le retour de Breum pourrait donc obliger l’entraîneur stéphanois à modifier son animation offensive. Cette situation illustre surtout la richesse retrouvée de l’effectif stéphanois. Avec plusieurs joueurs capables d’évoluer sur les côtés ou derrière l’attaquant, Cathro dispose de nombreuses possibilités pour composer son onze. Le retour de Breum ne fait donc pas seulement plaisir au joueur et au staff de l’ASSE : il relance également une concurrence intéressante. Reste maintenant à savoir qui devra céder sa place. Réponse samedi à Dunkerque, lorsque Ian Cathro dévoilera son onze de départ.