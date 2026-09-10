Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le FC Barcelone a fini de payer cinq transferts majeurs ces dernières semaines, soldant notamment les opérations Dani Olmo, Raphinha, Jules Koundé, Robert Lewandowski et Vitor Roque.

Le FC Barcelone peut enfin tourner une page financière importante. Comme la plupart des grands clubs européens, le Barça règle ses transferts en plusieurs échéances. Un fonctionnement qui permet d’étaler les dépenses, mais qui laisse également plusieurs millions d’euros à payer plusieurs années après la signature des joueurs.

Cinq gros transferts désormais soldés par le FC Barcelone

À la fin de l’exercice 2025-2026, le club catalan devait encore une somme importante à plusieurs formations européennes et sud-américaines. Mais ces dernières semaines ont permis de régler plusieurs dossiers. Selon Sport, le FC Barcelone a terminé de payer cinq opérations importantes réalisées ces dernières années. Les joueurs concernés sont loin d’être anodins : Dani Olmo, Raphinha, Jules Koundé, Robert Lewandowski et Vitor Roque. Autrement dit, le Barça vient de solder plusieurs investissements majeurs de son effectif. Une opération qui représente un véritable soulagement pour les finances du club catalan.

Dans le détail, le FC Barcelone devait encore 34,4 millions d’euros au RB Leipzig concernant Dani Olmo. Le club catalan avait également encore 12,3 millions d’euros à régler au FC Séville pour Jules Koundé. À ces deux montants s’ajoutaient les dernières échéances liées à plusieurs autres transferts. Le Barça aurait ainsi payé un peu moins de 20 millions d’euros à Leeds pour Raphinha, environ 11 millions au Bayern Munich pour Robert Lewandowski et encore 7 millions d’euros à l’Athletico Paranaense pour Vitor Roque. Au total, les dernières sommes mentionnées représentent plus de 80 millions d’euros. Un montant particulièrement conséquent.

Plus de 80 millions d’euros réglés par le Barça

Cette situation constitue surtout une bonne nouvelle sur le plan financier. En soldant ces différentes opérations, le FC Barcelone réduit mécaniquement le poids de ses engagements liés aux transferts passés. Le club peut ainsi aborder les prochains mercatos avec davantage de visibilité sur ses dépenses. Cela ne signifie évidemment pas que tous les problèmes économiques du Barça sont réglés. Le club catalan doit toujours composer avec une situation financière surveillée et avec les contraintes liées à sa masse salariale. Mais terminer le paiement de cinq opérations aussi importantes représente forcément une avancée.

Cette évolution pourrait également avoir son importance pour les prochaines périodes de transferts. Le Barça continue de surveiller plusieurs profils et pourrait chercher à renforcer son effectif dans les prochains mois. Le fait d’avoir soldé plusieurs grosses opérations permet au club de réduire une partie de ses échéances historiques. Cela ne transforme pas pour autant le Barça en club disposant de ressources illimitées mais Joan Laporta et sa direction disposent désormais d’un peu plus de visibilité pour préparer la suite. Pour le Barça, c’est donc un mouvement financier loin d’être anodin. Le prochain gros coup du mercato pourrait déjà se préparer en coulisses.