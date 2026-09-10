Propulsé titulaire dans les buts de l’OM cette saison, Jeffrey De Lange (28 ans) est assuré de le rester faute de mieux.

L’OM traverse une période compliquée et le poste de gardien commence sérieusement à faire parler. Propulsé numéro 1 cette saison, Jeffrey De Lange conserve la confiance de Bruno Genesio malgré des statistiques qui interpellent. Le technicien marseillais aurait pourtant pu être tenté de modifier sa hiérarchie. Ce n’est visiblement pas le cas.

De Lange reste numéro 1 à l’OM

Jeffrey De Lange a encaissé cinq buts lors des trois premières journées de Ligue 1. Une statistique qui s’est encore alourdie depuis. Le gardien néerlandais compte désormais 16 buts encaissés en huit rencontres de championnat. Un bilan forcément préoccupant pour l’OM. Au-delà des chiffres, certaines de ses interventions ont également nourri les critiques. De Lange donne parfois l’impression de rester très proche de sa ligne et de manquer d’agressivité dans certaines situations. Une passivité supposée qui alimente forcément les débats autour de sa titularisation. Malgré ces interrogations, L’Équipe affirme que Bruno Genesio aurait pris une décision claire : maintenir De Lange dans les buts. Le staff marseillais ne semble pas envisager de changement à court terme.

Cette confiance s’explique notamment par le manque de concurrence véritable au sein de l’effectif mais elle repose également sur le comportement du Néerlandais. Arrivé à Marseille avec Bruno Genesio, Nicolas Dehon connaît bien le poste de gardien et apprécie le profil de De Lange. Le comportement du portier est d’ailleurs apprécié en interne. Le gardien serait particulièrement attentif aux détails et chercherait constamment à progresser. Il n’hésiterait notamment pas à utiliser la vidéo pour analyser ses prestations et identifier les corrections à apporter. Un état d’esprit qui plaît forcément à son staff. Malgré les critiques, De Lange ne montrerait ainsi aucun signe de doute au quotidien.

Une concurrence limitée à l’OM

La situation est également liée aux solutions disponibles derrière lui. Theo Vermot, 29 ans, est apprécié par ses partenaires et dispose d’une bonne réputation dans le vestiaire. Mais son expérience et son CV ne semblent pas suffisants pour pousser De Lange vers le banc dans une équipe de Ligue 1. Ibrahim Gomis, 21 ans, a également été convoqué comme troisième gardien contre le Paris FC. Mais le staff marseillais ne semble pas vouloir le propulser immédiatement dans la hiérarchie. De Lange reste donc, de fait, le titulaire indiscutable.

Cette confiance ne signifie toutefois pas que le club est satisfait de ses performances. De Lange doit désormais apporter davantage de garanties. Ses statistiques ne plaident clairement pas en sa faveur et ses prestations continuent de susciter des interrogations. Mais son sérieux, son travail et l’absence de véritable alternative jouent pour lui. Bruno Genesio semble donc avoir choisi la stabilité plutôt que le changement. Une rareté à l’OM.