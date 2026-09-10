Titulaire dans les buts du FC Nantes, Maxime Dupé (33 ans) ne semble pas avoir la confiance des supporters des Canaris.

Le FC Nantes prépare son déplacement à Sochaux avec une interrogation qui prend de l’ampleur. Pour l’instant, Maxime Dupé occupe le poste de titulaire dans les buts des Canaris. Mais le retour annoncé de Patrik Carlgren pourrait rapidement rebattre les cartes. Et à en croire les supporters nantais, la hiérarchie ne ferait déjà plus vraiment débat.

Carlgren plébiscité par les supporters du FC Nantes

Ali Pacha, fidèle suiveur du FC Nantes a justement lancé un sondage sur les réseaux sociaux afin de connaître l’avis des supporters. La question était simple : « Lequel des deux mérite véritablement le statut de titulaire au FC Nantes ? » Les résultats sont particulièrement clairs. Sur les 835 votes enregistrés, Patrik Carlgren recueille 79,2 % des suffrages. Maxime Dupé ne rassemble pour sa part que 20,8 %. Un écart considérable qui traduit une préférence très nette pour le gardien suédois.

Dupé se retrouve donc au centre des discussions alors même qu’il conserve actuellement la confiance du staff. Le gardien de 33 ans doit composer avec une concurrence qui pourrait devenir beaucoup plus sérieuse dans les prochaines semaines. Son statut de titulaire n’est pas officiellement remis en cause par le sondage, mais celui-ci constitue forcément un signal intéressant sur l’état d’esprit d’une partie du public nantais. Avec près de quatre supporters sur cinq en faveur de Carlgren, la pression commence forcément à monter.

Le retour de Carlgren change tout au FC Nantes ?

La situation pourrait surtout évoluer avec le retour de Carlgren. Le gardien suédois connaît déjà parfaitement le FC Nantes et son environnement. Son expérience pourrait lui permettre de rapidement retrouver ses repères s’il venait à réintégrer le groupe professionnel. C’est précisément ce qui explique l’intérêt autour de sa situation. Son retour ne garantit évidemment pas une titularisation, mais il pourrait offrir à Grégory Poirier une alternative supplémentaire dans un secteur particulièrement sensible.

Avec 835 participations, le sondage d’Ali Pacha dépasse largement le simple vote entre quelques supporters. Il ne constitue évidemment pas une consultation officielle du club et ne permet pas de déterminer la future hiérarchie. Mais le résultat donne une tendance très claire. Carlgren bénéficie actuellement d’un capital sympathie nettement supérieur auprès des supporters interrogés. Pour Dupé, l’enjeu sera donc de répondre sur le terrain.