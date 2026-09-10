Le retour du RC Lens en Ligue des champions ne représente pas seulement un immense rendez-vous sportif. Pour le club artésien, la campagne européenne constitue également une formidable opportunité financière.

Le RC Lens retrouve la Ligue des champions avec de grandes ambitions. Après une saison 2025-2026 exceptionnelle, conclue par une deuxième place en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France, les Sang et Or ont décroché leur billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et cette qualification pourrait également faire énormément de bien aux finances du club.

18,62 M€ déjà garantis pour le RC Lens

La simple participation à la phase de ligue de la Ligue des champions rapporte déjà une somme considérable. Selon le barème publié par L’Équipe, chaque club engagé bénéficie d’une prime fixe de 18,62 millions d’euros. Le RC Lens dispose donc déjà de cette enveloppe avant même de prendre en compte ses résultats sur le terrain. Mais ce n’est que le début. Chaque victoire lors de la phase de ligue rapporte 2,1 millions d’euros supplémentaires. Un match nul permet de récupérer 700 000 euros. Autrement dit, chaque rencontre européenne peut rapidement faire grimper le jackpot lensois.

Le nouveau format de la Ligue des champions offre également des primes liées au classement final de la phase de ligue. Les montants varient fortement selon la position occupée par les clubs à l’issue des huit journées. À cela peuvent encore s’ajouter les différents bonus liés à la qualification pour les barrages ou directement pour les huitièmes de finale. Pour le RC Lens, chaque point pris à ce stade aura donc une double importance : sportive, évidemment, mais également économique. Et le calendrier européen offre justement plusieurs possibilités aux hommes de Dino Toppmöller.

Les phases finales changent complètement la donne

Le jackpot devient encore plus intéressant si le RC Lens parvient à franchir la phase de ligue. La qualification pour les huitièmes de finale est associée à une prime de 11 millions d’euros, tandis que les quarts de finale rapportent 12,5 millions supplémentaires dans le barème de l’UEFA. Les demi-finalistes touchent 15 millions et les finalistes 18,5 millions. Le Racing peut donc véritablement changer de dimension financièrement en fonction de son parcours. Toujours d’après L’Équipe, un parcours jusqu’en quarts de finale pourrait permettre au club artésien de générer environ 50 à 60 millions d’euros grâce à sa campagne européenne.

Cette manne arrive surtout dans un contexte économique particulier. Le RC Lens reste très dépendant de ses performances sportives et des revenus liés aux compétitions européennes. Le club a d’ailleurs poursuivi une politique de recrutement plutôt prudente cet été, malgré son retour en Ligue des champions. La participation à la C1 représente donc une formidable bouffée d’air. Et le Racing possède désormais huit matches pour faire fructifier cette opportunité. Manchester City, Liverpool, le Sporting CP, le Club Bruges, le RB Leipzig ou encore le Slavia Prague figurent notamment au programme des Lensois. Chaque victoire vaudra de l’or mais le RC Lens peut rêver grand.