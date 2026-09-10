Arrivé à l’OL en provenance de la Juventus Turin, Loïs Openda (26 ans) connaît des débuts très paradoxaux sous le maillot lyonnais.

L’OL peut déjà se réjouir d’avoir trouvé une nouvelle arme offensive avec Loïs Openda. Arrivé cet été en provenance de la Juventus Turin, l’international belge de 26 ans n’a pas tardé à se montrer décisif. Mais derrière ses buts, une statistique interpelle sérieusement.

Openda marque mais vendange énormément

Loïs Openda a déjà inscrit deux buts depuis son arrivée à Lyon. Le premier a été marqué lors des barrages de Ligue des Champions, tandis que le second est intervenu en championnat face à Auxerre. Un bilan loin d’être catastrophique pour un joueur qui découvre encore son nouvel environnement. Pourtant, son efficacité devant le but laisse clairement à désirer. En Ligue 1, Openda n’a inscrit qu’un seul but malgré un volume d’occasions particulièrement important. Et c’est là que le paradoxe devient frappant.

Les chiffres avancés sur ce début de saison sont particulièrement parlants à l’OL. Loïs Openda affiche ainsi un total de 1,14 but attendu par match en championnat. Un volume qui souligne les nombreuses situations dangereuses dont bénéficie l’attaquant lyonnais. Mais il ne les convertit pas suffisamment. Le Belge a notamment déjà manqué quatre grosses occasions en Ligue 1. Aucun joueur n’a fait pire dans ce domaine depuis le début de la saison. Une statistique forcément décevante pour un attaquant recruté notamment pour faire la différence dans les derniers mètres.

L’OL continue de lui faire confiance

Cette maladresse ne semble pas inquiéter outre mesure le staff lyonnais. Paulo Fonseca serait particulièrement satisfait de l’intégration d’Openda depuis son arrivée. L’attaquant belge apporte beaucoup dans le jeu, notamment grâce à ses déplacements, ses appels en profondeur et son activité permanente. Un investissement physique qui pourrait également expliquer une partie de ses difficultés devant le but. Openda est régulièrement maintenu sur le terrain pendant l’intégralité des rencontres par son entraîneur. Forcément, cette énorme débauche d’énergie peut avoir des conséquences au moment de conclure les actions.

Les chiffres mettent en évidence le manque d’efficacité du Lyonnais, mais ils ne mesurent pas forcément tout ce qu’il apporte dans le jeu. Openda ne se contente pas d’attendre dans la surface. Il multiplie les courses, participe au pressing et cherche constamment à offrir des solutions à ses partenaires. Son intégration semble d’ailleurs satisfaire le staff lyonnais. Mais cela ne pourra pas éternellement masquer son manque de réalisme. Loïs Openda aura justement une nouvelle occasion de faire taire les critiques ce samedi : le Paris FC reçoit l’OL à 20h45 et l’attaquant belge sera forcément attendu.