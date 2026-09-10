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FRANCE

PSG : Pierre Ménès a identifié un cas désespéré après le 6-1 contre le Slovan Bratislava 

Par Bastien Aubert - 10 Sep 2026, 12:40
Illia Zabarnyi (PSG)

Pierre Ménès a publié ses notes des joueurs du PSG après la démonstration contre le Slovan Bratislava en Ligue des Champions.

Le PSG ne pouvait pas rêver meilleure entrée en matière sur la scène européenne. Mercredi soir, les Parisiens ont largement dominé le Slovan Bratislava au Parc des Princes (6-1), avec notamment un doublé d’Ousmane Dembélé et un triplé de Ferran Torres. Fabian Ruiz a également participé au festival offensif. Mais dans une soirée presque parfaite, un joueur a davantage inquiété.

Zabarnyi encore en difficulté au PSG

Titulaire en défense centrale aux côtés de Willian Pacho, Illia Zabarnyi a connu une rencontre compliquée. L’Équipe lui a notamment reproché d’avoir été complètement débordé sur l’action qui a permis au Slovan de réduire l’écart. Le Parisien s’est également montré très critique dans ses notes, malgré l’ampleur du succès parisien. Des critiques qui viennent alimenter les interrogations autour du défenseur ukrainien depuis son arrivée au PSG.

Pierre Ménès, de son côté, a été encore beaucoup plus sévère. Après la rencontre, l’ancien consultant a publié ses notes et n’a attribué que 3/10 à Zabarnyi. Son analyse est particulièrement virulente. « Je pense que c’est un cas désespéré », a-t-il notamment lâché sur sa chaîne YouTube. Ménès a ensuite ciblé les duels défensifs du joueur, estimant qu’il avait été battu à chacune de ses deux confrontations directes. Il lui reproche également une mauvaise relance et estime que son recrutement ressemble déjà à une « erreur de casting dans toute son horreur. »

Un contraste énorme avec la prestation maîtrisée du PSG

Cette sévérité tranche forcément avec la prestation collective du PSG. Paris a terminé la rencontre avec 35 tirs, dont 14 cadrés, et plus de 72 % de possession. Le Slovan n’a pu cadrer que quatre de ses neuf tentatives. Dembélé a été intenable, tandis que Ferran Torres a inscrit trois buts pour sa première grande soirée européenne sous le maillot parisien. Zabarnyi, lui, a vécu une soirée beaucoup moins convaincante.

Le défenseur ukrainien avait pourtant été titularisé par Luis Enrique dans une équipe largement remaniée.  La faiblesse de l’opposition doit évidemment être prise en compte avant de tirer des conclusions définitives mais après plusieurs prestations compliquées, Zabarnyi devra rapidement hausser son niveau. Car si le PSG veut conserver sa couronne européenne, Luis Enrique ne pourra pas se permettre d’avoir un maillon faible trop évident au sein de sa défense.

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