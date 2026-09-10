Ian Cathro était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’ASSE à Dunkerque (20h) lors de la 6e journée de Ligue 2.

L’ASSE prépare son déplacement dans le Nord avec une bonne nouvelle majeure : Ian Cathro devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet… avec quelques petits désagréments.

Cathro rassure avant Dunkerque mais…

Alors que les Verts réalisent un excellent début de saison en Ligue 2, l’entraîneur écossais a fait le point sur l’état de son effectif à deux jours du déplacement à Dunkerque. Et son discours est plutôt rassurant. Ian Cathro ne déplore pas de problème important au sein de son groupe. Quelques joueurs doivent encore être surveillés dans les prochaines heures, mais rien qui ne semble particulièrement inquiétant avant cette sixième journée de Ligue 2. « Il n’y a pas de problématiques mais on a quelques petites situations mineures à surveiller. On doit voir aujourd’hui et demain pour quelques joueurs. C’est normal, cela fait plusieurs semaines qu’on a repris », a expliqué le technicien stéphanois. Un discours qui confirme surtout que l’ASSE devrait se présenter à Dunkerque avec de nombreuses solutions.

La seule véritable interrogation concerne Paul Eymard. Le jeune milieu revient progressivement après sa blessure, mais son retour dans le groupe pour Dunkerque n’est pas encore garanti. Cathro a confirmé cette incertitude en conférence de presse. « Paul Eymard n’est pas sûr d’être prêt pour faire partie de l’équipe, mais tous les autres sont aptes à être convoqués », a annoncé l’entraîneur des Verts. Une prudence logique pour un joueur qui revient tout juste à la compétition. La décision finale sera donc prise dans les dernières heures avant le déplacement.

Old et Jaber ménagés à l’ASSE

Autre motif de satisfaction : les absences de Ben Old et Mahmoud Jaber à l’entraînement collectif ne sont pas liées à de nouvelles blessures inquiétantes. Les deux joueurs ont simplement effectué un travail spécifique en intérieur. Là encore, Ian Cathro s’est montré très clair : « Ben Old et Mahmoud Jaber n’étaient pas là ce matin à l’entraînement, il n’y a rien de grave, ils ont fait du travail à l’intérieur. Ils sont en train de revenir progressivement, il faudra qu’on suive. » Avant de conclure avec un message rassurant : « Il n’y a rien de très sérieux, il faut qu’on gère ça. »

Pas de quoi donc remettre en question leur présence à court terme. Ces nouvelles sont particulièrement positives pour Ian Cathro. Le technicien va pouvoir s’appuyer sur une profondeur de banc importante au moment d’affronter Dunkerque. Après cinq journées, l’ASSE veut poursuivre son excellente dynamique et confirmer son statut de prétendant aux premières places. Pour cela, disposer d’un groupe quasiment au complet constitue forcément un avantage. Cathro devra désormais trancher ses choix dans un effectif où la concurrence s’annonce importante à plusieurs postes.