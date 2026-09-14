Flashback, il y a un an : Quand Lopes sonnait l’alarme à Nantes : la rechute était-elle inévitable ?

Il y a un an, Anthony Lopes tirait la sonnette d’alarme après une défaite frustrante du FC Nantes à Nice, incarnant la fébrilité d’un groupe en quête de certitudes. Un an plus tard, alors que le club s’enlise en Ligue 2, ce cri du cœur résonne avec une amertume toute particulière.

Lopes, symbole d’un espoir contrarié

Le 13 septembre 2025, les supporters nantais se prenaient à espérer. Anthony Lopes, fraîchement arrivé après son long bail lyonnais, venait de sortir un match de patron face à l’OGC Nice : sept arrêts, une prestation majuscule, mais un FC Nantes battu, impuissant, incapable d’inquiéter ses adversaires. Les mots de Lopes, ce soir-là, étaient forts : frustration, manque de maturité, absence de révolte, incapacité à faire les fautes au bon moment… Le gardien ne se contentait pas d’un rôle de dernier rempart, il assumait celui de porte-voix d’un vestiaire déjà fragilisé par un début de saison poussif. Trois défaites en quatre journées, une pauvreté offensive criante, et déjà l’urgence de « prendre des points le plus vite possible », avec en ligne de mire un derby crucial. En coulisses, le coach Luis Castro partageait le constat : la pire première demi-heure de la saison venait d’être vécue. Les Canaris n’avançaient pas, mais s’accrochaient à l’idée d’un sursaut, portés par l’expérience de Lopes et la volonté de ne pas sombrer.

Un an plus tard, l’alerte est devenue réalité

Douze mois se sont écoulés, et le FC Nantes n’a pas seulement raté son redressement : il lutte désormais pour sa survie en Ligue 2, miné par l’instabilité et une crise profonde. La saison a débuté par une série noire, trois défaites d’entrée, un entraîneur débarqué dès la fin août, remplacé en urgence par Grégory Poirier. Mais la greffe n’a pas pris : malgré un sursaut contre Nancy, le club a replongé à Sochaux, la tension gronde chez les supporters et même dans le vestiaire, où les choix de Poirier sont déjà contestés. Sur le terrain, la fébrilité reste la même : erreurs individuelles, manque de liant, recrues qui peinent à convaincre. Les anciens cadres ont quitté le navire, Lopes n’est plus là pour sonner l’alarme, et c’est Maxime Dupé qui tente d’éviter le naufrage. À l’étage supérieur, la direction navigue à vue : la famille Kita discute ouvertement de la vente du club, tandis que des décisions radicales sur les jeunes et les transferts alimentent le malaise. Un an après, la sonnette d’alarme d’Anthony Lopes apparaît presque comme un avertissement ignoré : le FC Nantes n’a pas su apprendre de ses erreurs, et la rechute s’est transformée en glissade durable. Dans un contexte où l’urgence n’est plus de viser l’Europe, mais de sauver ce qui peut l’être, le club paie au prix fort les rendez-vous manqués d’hier.