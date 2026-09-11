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FRANCE

FC Nantes : le vestiaire déjà sous tension après le retour de Carlgren ?

Par William Tertrin - 11 Sep 2026, 18:40
Patrick Carlgren sous le maillot de l'OM

Le retour de Patrik Carlgren au FC Nantes fait forcément parler, alors que Maxime Dupé a été confirmé numéro 1 par Grégory Poirier.

Le FC Nantes a officialisé le retour de Patrik Carlgren, moins de trois mois après son départ. Le gardien suédois s’est engagé pour une saison, avec une année supplémentaire en option, afin de compenser la blessure d’Alexis Mirbach, indisponible plusieurs semaines.

Un retour qui n’est évidemment pas passé inaperçu. Sur les réseaux sociaux, le message du club annonçant le retour de Carlgren a notamment fait réagir un internaute, qui a peut-être reflété ce que beaucoup de monde peut penser suite à cette signature : « Heureux de son retour. Par contre il faut s’imaginer l’ambiance dans le vestiaire côté gardien 😉 ».

Dupé reste numéro 1, Carlgren devra patienter

Cette arrivée pourrait naturellement relancer la concurrence dans les buts nantais. Carlgren connaît parfaitement le club et avait disputé 11 rencontres avec les Canaris lors de son premier passage, dont une titularisation remarquée au Parc des Princes.

Mais Grégory Poirier a rapidement clarifié la situation. Le technicien nantais a confirmé que Maxime Dupé conservait sa place de gardien numéro 1, Carlgren revenant dans un premier temps comme doublure. Le retour du Suédois n’est donc pas, à ce stade, une remise en cause de Dupé. Il permet surtout au FC Nantes de retrouver un troisième gardien après la blessure de Mirbach.

Reste que la présence de Carlgren pourrait forcément mettre un peu de pression sur le titulaire. Expérimenté, apprécié dans le vestiaire et déjà familier de l’environnement nantais, le Suédois dispose de sérieux arguments. Pour l’instant, Poirier a tranché : Dupé garde les clés du but nantais. Mais avec Carlgren de nouveau dans le groupe, la concurrence pourrait rapidement devenir un sujet à suivre à Nantes.

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