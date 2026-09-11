La connexion entre Ousmane Dembélé et Ferran Torres a sauté aux yeux lors de la démonstration du PSG contre le Slovan Bratislava en Ligue des Champions (6-1).

Le PSG avait besoin d’un match référence pour lancer sa campagne européenne. Il l’a obtenu de manière éclatante. Mercredi soir au Parc des Princes, les Parisiens ont étrillé le Slovan Bratislava (6-1), avec un doublé d’Ousmane Dembélé et un triplé de Ferran Torres. Une soirée parfaite pour les deux attaquants, mais aussi pour Luis Enrique, qui a pu constater les effets d’une association encore très récente.

Dembélé et Ferran Torres se trouvent déjà les yeux fermés

Sur le papier, les deux joueurs n’avaient pourtant que très peu de vécu commun cette saison. Mais leur passé au FC Barcelone a visiblement laissé des automatismes. Dembélé et Torres ont partagé le vestiaire catalan entre janvier 2022 et mai 2023, avant de poursuivre chacun leur route. Face au Slovan, cette proximité a sauté aux yeux.

Dembélé a cherché Torres à plusieurs reprises et l’Espagnol a parfaitement répondu. Le premier but parisien de Ferran est notamment venu d’un service de Dembélé, avant que les deux hommes ne continuent à combiner tout au long de la rencontre. Au total, Dembélé a été impliqué sur quatre des six buts parisiens, avec deux réalisations et deux passes décisives. Torres, lui, a inscrit trois buts et a été élu homme du match par l’UEFA. Au total, ils ont échangé sept passes.

Une connexion qui dépasse les simples statistiques

Cette entente ne semble pas uniquement liée à la réussite individuelle des deux hommes. Luis Fernandez, cité par L’Équipe, a notamment souligné leur complémentarité et leur capacité à se chercher sur le terrain. Leur faculté à multiplier les déplacements et à ne pas rester figés dans une zone précise correspond parfaitement aux principes de Luis Enrique. C’est précisément ce qui peut rendre cette association particulièrement intéressante. Dembélé peut partir de la droite, repiquer, décrocher ou attaquer la profondeur. Torres possède lui aussi cette capacité à changer de position, comme l’a parfaitement illustré son match contre Bratislava : l’Espagnol a commencé à gauche avant de terminer dans l’axe.

Cette montée en puissance de Ferran Torres ne signifie évidemment pas que Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia sont condamnés à rester sur le banc. Mais la concurrence devient particulièrement féroce. Ferran avait déjà marqué les esprits depuis son arrivée à Paris et son triplé contre le Slovan lui permet désormais d’entrer encore un peu plus dans les plans offensifs de Luis Enrique. L’Équipe souligne d’ailleurs qu’il est devenu seulement le deuxième joueur de l’histoire du PSG à atteindre au moins cinq buts lors de ses cinq premiers matches toutes compétitions confondues, après Zlatan Ibrahimovic. Face à une telle efficacité, difficile pour l’entraîneur parisien de l’ignorer.

Dembélé a trouvé un partenaire idéal au PSG

Dembélé a lui aussi retrouvé son meilleur niveau au meilleur moment. Après un début de saison marqué par une reprise progressive et une gestion de son temps de jeu, le Ballon d’Or a livré une prestation XXL contre Bratislava. Deux buts, deux passes décisives et une sortie dès la 64e minute après avoir largement rempli sa mission. Surtout, son entente avec Ferran donne une nouvelle dimension à l’attaque parisienne.

Luis Enrique dispose donc d’un problème de luxe au PSG. Dembélé reste incontournable lorsqu’il est à 100 %, tandis que Ferran Torres vient de frapper très fort. Derrière eux, Doué, Kvaratskhelia et les autres offensifs parisiens devront répondre présents pour conserver leur place. Une chose est certaine : après cette démonstration contre le Slovan, la connexion Dembélé-Torres est devenue impossible à ignorer. Et si elle confirme rapidement en Ligue 1, Luis Enrique pourrait bien avoir trouvé un nouveau duo offensif capable de faire très mal cette saison.