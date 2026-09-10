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FRANCE

PSG : Luis Enrique voit un autre Parisien que Dembélé Ballon d’Or

Par Fabien Chorlet - 10 Sep 2026, 18:00
Luis Enrique, l'entraîneur du PSG


Luis Enrique s’est exprimé sur la course au Ballon d’Or et estime que plusieurs joueurs du PSG peuvent prétendre au trophée cette année.

La bataille pour le prochain Ballon d’Or fait rage ces derniers jours. Alors que le vainqueur de l’édition 2026 sera connu le lundi 26 octobre prochain, plusieurs joueurs figurent parmi les favoris : Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Lamine Yamal, Rodri (FC Barcelone), ou encore d’autres Parisiens comme Vitinha et Fabian Ruiz.

Luis Enrique voit plusieurs Ballons d’Or au PSG

Après la large victoire du Paris Saint-Germain face au Slovan Bratislava (6-1), ce mercredi soir en Ligue des Champions, Luis Enrique s’est exprimé sur cette course au Ballon d’Or, estimant qu’un autre joueur de son effectif pourrait prochainement succéder à Ousmane Dembélé au palmarès.

« Khvicha Kvaratskhelia peut gagner le Ballon d’Or… comme Ousmane Dembélé, Vitinha, mais aussi Fabian Ruiz. Nos supporters chantent aujourd’hui « Ousmane Ballon d’Or ». À l’avenir, peut-être qu’on entendra ce chant pour un autre », a confié l’entraîneur parisien en conférence de presse.

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