Pour sa première à Anfield Road face à l’Atlético de Madrid (2-1), Bradley Barcola (24 ans) n’a pas totalement convaincu sous le maillot de Liverpool.

Bradley Barcola attendait forcément ce moment avec impatience. Quelques jours seulement après son arrivée à Liverpool en provenance du PSG, l’attaquant français a découvert Anfield en Ligue des Champions, à l’occasion de la réception de l’Atlético de Madrid. Une première à domicile qui s’est terminée par une victoire des Reds (2-1), mais également par quelques interrogations autour de la prestation du Français.

Le gros problème de Barcola reste la finition

Aligné sur le côté droit de l’attaque, Bradley Barcola a rapidement montré ses qualités de percussion. Sa vitesse et ses appels ont posé des problèmes à la défense de l’Atlético, au point de lui permettre de se retrouver plusieurs fois en position idéale. À la 15e minute, il a notamment obligé Jan Oblak à intervenir. Puis, après la pause, Florian Wirtz l’a parfaitement lancé dans la profondeur, mais Barcola n’a pas réussi à cadrer sa tentative. Au total, le Français a bénéficié de plusieurs situations très intéressantes sans parvenir à inscrire son premier but à Anfield.

C’est précisément ce manque d’efficacité qui ressort des premières analyses anglaises. Sky Sports a souligné que Barcola avait montré une condition physique intéressante, mais que sa finition avait été moins convaincante. Le média estime néanmoins que sa prestation reste prometteuse, notamment grâce à sa capacité à se projeter et à son travail défensif. Un constat qui rappelle forcément certaines critiques adressées au joueur lors de son passage au PSG. Barcola peut créer énormément de danger, mais doit désormais franchir un cap dans le dernier geste. À Liverpool, les attentes sont évidemment très élevées compte tenu de l’investissement réalisé pour le recruter.

Une sortie qui a inquiété Anfield

Autre mauvaise nouvelle de la soirée : Barcola n’a pas pu terminer la rencontre. L’ancien crack du PSG a quitté la pelouse peu avant l’heure de jeu après avoir ressenti des crampes au mollet. Une image forcément inquiétante pour les supporters de Liverpool, mais Andoni Iraola s’est rapidement montré rassurant. « C’est une crampe. C’est juste une crampe, il n’y a pas de blessure », a expliqué l’entraîneur espagnol après la rencontre.

Le problème serait donc davantage lié à son manque de préparation qu’à une véritable blessure. Le contexte explique en partie cette situation. Barcola n’avait pas disputé de matches de préparation avec le PSG avant son transfert à Liverpool. Il n’avait ensuite joué qu’une trentaine de minutes contre Ipswich avant sa première titularisation à Anfield. Iraola savait donc qu’il ne pourrait probablement pas lui demander de jouer 90 minutes à pleine intensité.

Liverpool veut lui laisser du temps

« Nous ne savions pas vraiment combien de temps il pouvait jouer », a expliqué le technicien, qui s’est malgré tout montré satisfait de voir son nouveau joueur se procurer plusieurs occasions très franches. Malgré ses occasions manquées, Barcola a déjà séduit une partie d’Anfield.

Sky Sports souligne notamment que son nom a été scandé par le Kop après une intervention défensive décisive, preuve que son activité et sa vitesse ont rapidement été remarquées. Le Français doit maintenant retrouver progressivement son meilleur niveau physique. Et surtout, il devra améliorer son efficacité.