OL : Fonseca annonce deux bonnes nouvelles avant le Paris FC et lâche des indices sur son onze

Le coach de l’OL, Paulo Fonseca, s’est présenté ce jeudi devant la presse à deux chocs du choc dans la course à l’Europe face au Paris FC.

Troisième de Ligue 1 après trois journées, l’Olympique Lyonnais se déplace ce samedi (20h45) sur la pelouse du Paris FC, deuxième à égalité de points avec les Gones. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca pourra compter sur le retour de Julien Duranville, absent lors des trois derniers matchs en raison d’une blessure musculaire, ainsi que sur la première apparition dans le groupe de Keito Nakamura, récemment arrivé à Lyon en provenance du Stade de Reims en qualité de joker. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi l’entraîneur de l’OL en conférence de presse d’avant-match.

Duranville et Nakamura aptes pour le Paris FC !

« Malgré l’absence de Clinton Mata à l’entraînement aujourd’hui, tout le groupe est prêt pour le match. Avoir tous les joueurs disponibles est positif. Keito Nakamura est prêt. J’aime la semaine de travail qu’il a effectuée et il est prêt à jouer. Ce sera ensuite ma décision pour le match de ce week-end, mais il s’est bien entraîné. Il est arrivé en très bonne condition physique et j’aime beaucoup ce qu’il fait à l’entraînement. Il a besoin de temps pour s’adapter à l’équipe, mais il est intelligent et comprend notre manière de jouer. Keito est un joueur collectif et très différent de Malick Fofana. Il est plus associatif et c’est un joueur de dernière décision, qui tire et finit bien. Je pense que j’ai plus de joueurs « finisseurs » que la saison dernière. Nous avons plus de solutions offensives. »

Durant son point presse, Paulo Fonseca a, par ailleurs, lâché quelques indices sur son onze de départ face au Paris FC, annonçant que Félix Bacher et Moussa Niakhaté devraient continuer à former la charnière centrale. « J’ai parlé avec Clinton Mata et il comprend la situation. Il travaille toujours à son maximum et est très important dans l’équipe. Moussa Niakhaté et Félix Bacher méritent de continuer à jouer, mais j’ai également la possibilité d’aligner Clinton Mata à droite au besoin. Ils jouent bien ensemble et cette stabilité sur la ligne défensive est importante. Ces joueurs sont des leaders et méritent leur place. Moussa Niakhaté a une capacité de décision avec le ballon qui est très intéressante et Félix Bacher est précis dans ses relances. Ils sont très équilibrés et prennent des risques pour notre intention. Félix Bacher est un leader qui parle beaucoup et qui prend des initiatives. »