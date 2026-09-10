FC Nantes : Corredor de retour contre Sochaux ? Le verdict est tombé !

Grégory Poirier a donné des nouvelles des blessés à deux jours du déplacement du FC Nantes à Sochaux.

Après avoir enfin décroché sa première victoire de la saison lundi contre Nancy (1-0), le FC Nantes va tenter d’enchaîner ce samedi (14h) sur la pelouse de Sochaux, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. À deux jours de cette rencontre, l’entraîneur des Canaris, Grégory Poirier, était présent ce jeudi en conférence de presse.

Mirbach, Centonze et Corredor absents contre Sochaux !

L’occasion pour le successeur de Michel Der Zakarian de faire le point sur son groupe. Absent depuis deux matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Killian Corredor ne fera finalement pas son retour pour ce déplacement à Bonal et manquera une troisième rencontre consécutive. Son retour pouvait pourtant être espéré cette semaine puisque Grégory Poirier avait déclaré jeudi dernier : « Encore une semaine, ça se peut qu’on ne le revoie qu’après la trêve. »

L’attaquant nantais devra donc encore patienter, tandis que Fabien Centonze et Alexis Mirbach restent également indisponibles. « Fabien Centonze et Killian Corredor sont encore absents, tout comme Alexis Mirbach », a annoncé le technicien du FC Nantes devant les médias.