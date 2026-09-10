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FRANCE

OM : Genesio annonce deux coups durs avant Rennes et défend deux de ses joueurs

Par Fabien Chorlet - 10 Sep 2026, 16:00
Bruno Genesio en conférence de presse

L’entraîneur de l’OM, Bruno Genesio, s’est exprimé ce jeudi après-midi en conférence de presse à la veille du choc face au Stade Rennais.

À la veille du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, en match d’ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, Bruno Genesio s’est présenté ce jeudi après-midi en conférence de presse du côté de l’Olympique de Marseille.

Kondogbia et Nnadi forfaits contre Rennes !

Comme il est de coutume, l’entraîneur marseillais a fait le point sur son groupe, annonçant les forfaits de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi. « Geoffrey Kondogbia est en réathlétisation, il va mieux. Je n’aime pas donner de délai sur une blessure musculaire. On doit vivre au jour le jour. On peut peut-être envisager un retour après la trêve. Tochukwu Nnadi va mieux aussi mais ne sera pas opérationnel face à Rennes, et il y a peu de chances qu’il le soit avant la trêve internationale », a expliqué Bruno Genesio.

Genesio défend sa charnière Aguerd – Egan-Riley

Après les nombreuses critiques essuyées lors des deux derniers matchs, qui se sont soldés par des défaites face à l’AS Monaco (2-0), puis contre le Paris FC (2-3), l’ancien entraîneur de Rennes et de l’OL a tenu à défendre ses joueurs, et notamment sa charnière centrale composée de Nayef Aguerd et de CJ Egan-Riley. « On pense match après match. On veut progresser, améliorer certains points, notamment l’animation défensive, tout en gardant ce qu’on fait de bien. Notre pressing fonctionne bien. Il n’y a pas de peur, même si on est lucide sur notre début de saison. On a des qualités, on est capables d’inquiéter Rennes. (…) On va continuer à mettre en place ce qu’on souhaite développer. J’ai lu des critiques sur la charnière, à juste titre ou pas… On connaît l’importance de la complicité d’une charnière centrale. On ne peut pas du jour au lendemain avoir une complicité à ce poste. C’est notre travail de faire progresser le jeu de notre équipe. On ne va pas révolutionner ce qu’on a fait depuis le début de la saison. Il n’y aura pas de révolution à attendre, du moins pas aujourd’hui. On va insister sur la cohésion, trouver des automatismes, renforcer tout ça entre les joueurs. »

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