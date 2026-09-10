Pronostic Stade Rennais – OM : Marseille lavera-t-il l’affront de la saison dernière ?

Voici l’analyse complète du match d’ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

La quatrième journée de Ligue 1 va débuter ce vendredi (20h45) par un choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Battus lors des deux dernières journées et seulement 10es au classement, les Olympiens sont déjà en difficulté dans ce championnat et auront à cœur de ramener des points de leur déplacement au Roazhon Park, tandis que les Rennais, cinquièmes, sont toujours invaincus depuis le début de la saison.

Ligue 1 – Stade Rennais vs OM

Vendredi 11 septembre 2026 · 20h45 · Roazhon Park

Stade Rennais : un début de saison très convaincant

Le Stade Rennais a parfaitement négocié son début de championnat. Après trois journées, les Rouge et Noir font partie des rares formations de Ligue 1 à ne toujours pas avoir connu la défaite et occupent la cinquième place avec sept points pris sur neuf possibles.

Le calendrier n’était pourtant pas forcément évident pour commencer. Dès la première journée, les Rennais avaient accroché le PSG au Roazhon Park (2-2). Une rencontre qui avait même laissé quelques regrets aux hommes de Franck Haise puisqu’ils avaient mené de deux buts avant de voir les Parisiens revenir au score.

Rennes a ensuite confirmé en décrochant sa première victoire de la saison contre le promu manceau (3-2). Là encore, les Bretons ont montré de belles choses offensivement, même si leur défense a laissé quelques opportunités à son adversaire.

Dimanche dernier, les Rouge et Noir ont également réussi leur premier déplacement de la saison en allant s’imposer sur la pelouse d’Angers (2-1). Avec deux victoires consécutives et sept points au compteur, ils peuvent donc aborder la réception de Marseille avec beaucoup de confiance.

Le principal point fort rennais se situe pour le moment dans le secteur offensif. Rennes a trouvé le chemin des filets à sept reprises en seulement trois journées, soit plus de deux buts inscrits par rencontre en moyenne. En revanche, les Bretons n’ont encore réalisé aucun clean sheet et ont concédé cinq buts. Une fragilité dont l’OM pourrait tenter de profiter.

OM : déjà sous pression après deux défaites consécutives

La situation est beaucoup moins favorable du côté de l’Olympique de Marseille. Après avoir parfaitement lancé sa saison avec une large victoire contre Strasbourg (4-0), les hommes de Bruno Genesio n’ont pas réussi à confirmer et restent désormais sur deux revers de rang.

Le premier est intervenu sur la pelouse de l’AS Monaco (2-0). Face à un concurrent direct pour les places européennes, les Olympiens avaient manqué d’efficacité et étaient restés muets offensivement.

L’OM espérait donc profiter de son retour au Vélodrome pour repartir de l’avant dimanche dernier contre le Paris FC. Mais la soirée a tourné à la désillusion. Malgré un doublé d’Amine Gouiri, Marseille s’est incliné 3-2 face au club francilien, porté par un triplé de Lassine Sinayoko.

Avec seulement trois points pris sur neuf possibles, les Marseillais occupent désormais la dixième place. Le retard reste évidemment largement rattrapable après seulement trois journées, mais une troisième défaite consécutive commencerait déjà à placer Bruno Genesio et ses joueurs dans une situation inconfortable.

Les difficultés marseillaises sont surtout défensives. Après avoir gardé leur cage inviolée lors de la première journée, les Phocéens ont encaissé cinq buts lors de leurs deux dernières rencontres. Ils vont donc devoir retrouver davantage de solidité au moment de défier une attaque rennaise qui a marqué au moins deux fois lors de chacune de ses trois premières sorties.

Offensivement, Amine Gouiri représente en revanche l’une des principales satisfactions de ce début de saison. Avec quatre buts inscrits en trois journées, dont un doublé contre Strasbourg puis un autre face au Paris FC, l’international algérien réalise un excellent début de championnat sur le plan individuel.

Les confrontations entre les deux équipes

Les confrontations entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille sont régulièrement disputées. Les deux clubs se connaissent parfaitement et leurs derniers affrontements ont souvent donné lieu à des rencontres assez équilibrées.

La dernière confrontation au Roazhon Park avait été particulièrement mouvementée. Le 15 août 2025, lors de la première journée de Ligue 1, les Marseillais s’étaient inclinés 1-0 au Roazhon Park malgré une supériorité numérique pendant plus d’une heure après l’expulsion d’Abdelhamid Aït Boudlal. Ludovic Blas avait offert la victoire aux Rennais dans le temps additionnel.

Mais cette défaite avait surtout été marquée par les événements survenus après la rencontre. Dans le vestiaire marseillais, une violente altercation avait éclaté entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Les deux joueurs avaient ensuite été écartés du groupe par l’OM et placés sur la liste des transferts.

Le contexte sera évidemment très différent cette fois-ci, mais ce précédent reste un mauvais souvenir pour les Olympiens. Marseille tentera donc également de prendre sa revanche au Roazhon Park, un peu plus d’un an après cette soirée particulièrement agitée.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Frankowski, Cresswell, Aït-Boudlal, Merlin – Rongier, Szymanski, Camara – Blas, Al-Tamari, Lepaul.

Absents : Aucun.

Incertains : Seidu, Cissé (reprise)

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Höjbjerg, Abdelli ou Gomes – Abdallah, Harit, Paixão – Gouiri.

Absent : Nnadi (blessé).

Incertain : Kondogbia (blessé).

Les joueurs à suivre

Estéban Lepaul (Stade Rennais) : L’attaquant rennais sera l’un des principaux joueurs à surveiller dans cette rencontre. Dans une équipe qui a déjà inscrit sept buts depuis le début du championnat, il devrait bénéficier de plusieurs situations face à une défense marseillaise qui vient d’encaisser cinq buts en deux matchs. Sa mobilité et sa présence dans la surface pourraient poser des problèmes à l’arrière-garde olympienne.

Amine Gouiri (OM) : Malgré les difficultés collectives de Marseille, l’international algérien réalise un excellent début de saison. Déjà auteur d’un doublé contre Strasbourg lors de la première journée, il a récidivé dimanche face au Paris FC malgré la défaite de son équipe (2-3). Avec quatre réalisations en trois matchs, Gouiri sera encore l’une des principales armes offensives de Bruno Genesio au Roazhon Park.

Les tendances de cotes : Rennes légèrement favori à domicile

Issue Cote indicative Probabilité implicite Tendance Victoire Rennes (1) ≈ 2,25 ≈ 44 % Rennes légèrement favori Match nul (X) ≈ 4,00 ≈ 25 % Scénario possible Victoire OM (2) ≈ 2,97 ≈ 34 % OM outsider

Les bookmakers donnent un léger avantage au Stade Rennais pour cette affiche. La victoire bretonne se situe autour de 2,25, contre environ 2,97 pour un succès marseillais et 4,00 pour le match nul.

Cette tendance paraît assez logique au regard des dynamiques opposées. Rennes reste sur deux victoires consécutives, n’a toujours pas perdu cette saison et évoluera devant son public. Marseille vient au contraire de subir deux revers de rang et doit rapidement enrayer cette mauvaise série.

Il reste toutefois difficile d’écarter complètement l’OM. Les Marseillais disposent d’un effectif capable de réagir et leur potentiel offensif reste important, comme l’ont montré les quatre buts inscrits contre Strasbourg ou le doublé d’Amine Gouiri face au Paris FC.

La fragilité défensive rennaise constitue également un élément à prendre en compte. Malgré ses bons résultats, le SRFC a encaissé au moins un but lors de chacune de ses trois premières journées. Plutôt que de choisir directement le vainqueur de cette affiche, certains marchés autour du nombre de buts ou de la dynamique rennaise semblent donc intéressants.

Nos pronostics pour Stade Rennais – OM

Stade Rennais ou match nul (1N) : Rennes présente pour le moment davantage de garanties. Les hommes de Franck Haise ont pris sept points sur neuf et viennent d’enchaîner deux succès, tandis que Marseille reste sur deux défaites. Les Olympiens possèdent suffisamment de qualités pour réagir, ce qui rend une victoire sèche rennaise plus risquée. La double chance permet donc de profiter de la dynamique bretonne tout en se couvrant en cas de match nul.

: Rennes présente pour le moment davantage de garanties. Les hommes de Franck Haise ont pris sept points sur neuf et viennent d’enchaîner deux succès, tandis que Marseille reste sur deux défaites. Les Olympiens possèdent suffisamment de qualités pour réagir, ce qui rend une victoire sèche rennaise plus risquée. La double chance permet donc de profiter de la dynamique bretonne tout en se couvrant en cas de match nul. Plus de 2,5 buts dans le match : Les statistiques des deux formations poussent vers une rencontre animée. Les trois premiers matchs de Rennes ont produit respectivement quatre, cinq puis trois buts et les Bretons affichent déjà sept réalisations pour cinq encaissées. L’OM vient également de disputer un match à cinq buts contre le Paris FC. Avec deux défenses qui ont montré certaines limites ces dernières semaines, la barre des 2,5 buts pourrait être dépassée.

: Les statistiques des deux formations poussent vers une rencontre animée. Les trois premiers matchs de Rennes ont produit respectivement quatre, cinq puis trois buts et les Bretons affichent déjà sept réalisations pour cinq encaissées. L’OM vient également de disputer un match à cinq buts contre le Paris FC. Avec deux défenses qui ont montré certaines limites ces dernières semaines, la barre des 2,5 buts pourrait être dépassée. Amine Gouiri marque ou délivre une passe décisive : Même lorsque Marseille souffre collectivement, Gouiri continue de faire la différence. L’attaquant olympien totalise déjà quatre buts après trois journées et reste sur un doublé face au Paris FC. Rennes n’ayant toujours pas réalisé de clean sheet cette saison, l’ancien Rennais pourrait une nouvelle fois être directement impliqué sur un but de son équipe.

Score possible

Stade Rennais 2-2 OM : Rennes aborde cette rencontre dans de meilleures dispositions et possède actuellement l’une des attaques les plus efficaces du championnat. Les Bretons ont cependant également montré des lacunes défensives en encaissant lors de chacune de leurs trois premières journées. Marseille se déplace de son côté au Roazhon Park avec l’obligation de réagir après deux défaites consécutives. Les Olympiens restent fragiles derrière mais disposent, notamment avec Amine Gouiri, des qualités nécessaires pour inquiéter Rennes. Dans une affiche qui pourrait être ouverte et riche en occasions, un match nul spectaculaire semble donc envisageable.