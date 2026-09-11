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Équipe de France : en plus de Ganiou, deux autres joueurs du RC Lens ont fait craquer Zidane !

Par William Tertrin - 11 Sep 2026, 17:20

Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur des Bleus, a visiblement été séduit par les performances de trois joueurs du RC Lens, dont Ismaëlo Ganiou, mais pas que.

Zinédine Zidane pourrait bien réserver quelques surprises pour sa première liste à la tête de l’équipe de France. Et le RC Lens pourrait en profiter. Après un début de saison particulièrement convaincant, trois joueurs artésiens ont suffisamment marqué les esprits pour apparaître dans la présélection du nouveau sélectionneur.

Le premier nom était déjà connu : Ismaëlo Ganiou. Le jeune défenseur central de 21 ans a rapidement pris une nouvelle dimension avec le Racing. Sa prestation face au PSG, lors du Trophée des champions, avait notamment attiré l’attention. Depuis, il a confirmé en Ligue des champions contre le Slavia Prague, où il s’est encore illustré par son autorité défensive.

Thauvin toujours dans le viseur des Bleus

Mais Ganiou n’est pas le seul Lensois à avoir tapé dans l’œil de Zidane. Florian Thauvin figure lui aussi dans cette liste élargie, comme le dévoile La Voix du Nord.

À 33 ans, l’attaquant connaît un début de saison particulièrement réussi. Déjà buteur lors du Trophée des champions face au PSG, il a continué sur sa lancée en Ligue des champions. Son égalisation contre le Slavia Prague, en début de temps additionnel, est venue confirmer son excellente forme.

Avec déjà cinq réalisations toutes compétitions confondues, Thauvin retrouve une efficacité qui pourrait lui permettre de rêver à nouveau des Bleus. Son expérience et sa polyvalence constituent également des arguments intéressants pour Zidane.

Udol, l’autre belle surprise

Le troisième Lensois concerné est Matthieu Udol. Arrivé au Racing avec un statut de joueur confirmé, le piston gauche s’est rapidement imposé comme l’un des éléments importants de l’équipe.

Sa régularité et son activité dans son couloir n’ont visiblement pas échappé au nouveau patron des Bleus. À 30 ans, Udol pourrait ainsi connaître une première convocation en équipe de France A si Zidane décide de franchir le pas.

Pour les trois joueurs, rien n’est encore acquis : une présélection ne garantit pas une place dans le groupe final. Mais leur présence dans les réflexions du sélectionneur confirme surtout l’excellent début de saison du RC Lens.

Zidane doit désormais arrêter sa première liste pour la Ligue des nations. Les Bleus débuteront leur campagne le 25 septembre en Turquie, avant d’affronter la Belgique le 28 septembre, puis l’Italie le 2 octobre et de nouveau la Belgique le 5 octobre.

Et pour Ganiou, Thauvin et Udol (et Risser qui devrait bien en être), les prochains jours pourraient donc être particulièrement excitants.

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