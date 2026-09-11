OM Mercato : le RC Lens prêt à chiper un joueur de Genesio en joker ?

Le RC Lens serait à la recherche d’un joker après la grave blessure de Maik Nawrocki et aurait coché le nom d’un défenseur de l’OM : Bamo Meïté.

Et si le RC Lens recrutait un joker pour pallier la longue absence de Maik Nawrocki ? Comme rapporté par le compte X @OManiaque, le club artésien penserait au défenseur central de l’Olympique de Marseille, Bamo Meïté, pour remplacer le Polonais, victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche et absent au moins six mois.

Bamo Meïté, une piste compliquée pour le RC Lens

Une piste qui pourrait toutefois être compliquée à concrétiser pour les Sang et Or. Prêté la saison dernière à Lorient, Bamo Meïté a fait son retour cet été à Marseille. Revenant progressivement d’une blessure, le défenseur central ivoirien de 24 ans a une carte à jouer pour s’imposer au sein de la défense marseillaise après les départs de Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi et Facundo Medina cet été.

Un départ au RC Lens semble donc difficile à imaginer à l’heure actuelle, malgré le besoin toujours présent de vendre du côté de l’OM, confronté à d’importantes difficultés financières. Reste à savoir si les dirigeants lensois décideront malgré tout de passer à l’offensive pour Bamo Meïté ou s’ils se tourneront vers une autre piste.