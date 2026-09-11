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FRANCE

FC Nantes : un autre coup dur pour Poirier avant Sochaux ?

Par Fabien Chorlet - 11 Sep 2026, 05:00
Grégory Poirier, le coach du FC Nantes

Déjà privé de Fabien Centonze et Killian Corredor, Grégory Poirier pourrait devoir composer avec une nouvelle absence pour le déplacement du FC Nantes à Sochaux.

Comme annoncé ce jeudi en conférence de presse par Grégory Poirier, le FC Nantes aura deux absents pour le déplacement ce samedi (14h) sur la pelouse de Sochaux : Fabien Centonze et Killian Corredor. Le premier est toujours gêné par des douleurs au genou droit, tandis que le second se remet d’une blessure aux ischio-jambiers.

Yanel Zézé incertain pour Sochaux !

En plus de Fabien Centonze et Killian Corredor, un troisième Canari pourrait être contraint de déclarer forfait pour cette rencontre face aux Sochaliens. Il s’agit de Yanel Zézé. C’est ce qu’a annoncé l’entraîneur nantais un peu plus tard lors de son point presse.

« J’aurais pu rajouter Yanel Zézé aussi aux blessés. On attend ce (jeudi) après-midi, il va faire un examen. C’est vrai qu’on a un peu de malchance avec les gardiens. Ce n’est vraiment pas grave. C’est à savoir s’il sera disponible pour le match (contre Sochaux, ndlr) », a expliqué Grégory Poirier devant les médias.

Une incertitude d’autant plus embêtante que le technicien nantais a également indiqué ne pas savoir si Patrik Carlgren, dont le retour au FC Nantes a été officialisé ce jeudi, serait qualifié à temps pour la rencontre. En cas de forfait de Yanel Zézé et d’indisponibilité administrative du Suédois, les Canaris pourraient donc se retrouver avec un véritable casse-tête derrière Maxime Dupé.

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