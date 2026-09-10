ASSE Mercato : Stassin lâche une phrase choc sur son départ des Verts

Lucas Stassin est revenu sur son choix de quitter l’ASSE pour rejoindre le FC Séville.

En toute fin de mercato estival, Lucas Stassin a quitté l’AS Saint-Étienne pour rejoindre le FC Séville sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Buteur dès son premier match sous le maillot sévillan face à l’Espanyol Barcelone (1-1), l’attaquant belge a été officiellement présenté ce mercredi devant la presse.

« Quitter l’ASSE pour le FC Séville ? Je n’ai pas dû y penser à deux fois »

L’occasion pour l’ancien numéro 9 de l’ASSE de revenir sur son choix de rallier l’Andalousie. « Rejoindre Séville, c’est une grande opportunité. Nous savons tout ce qu’a réussi le FC Séville par le passé, le club qu’il est. Lorsqu’on m’a présenté le projet, j’étais très content. Je n’ai pas réfléchi. Je n’ai pas dû y penser à deux fois. Ils m’ont fait sentir beaucoup de confiance et j’ai rapidement décidé de rejoindre le FC Séville. »

Lucas Stassin est également revenu sur son premier but sous ses nouvelles couleurs et sur son adaptation à un nouveau pays et un nouveau championnat. « C’est toujours magnifique de pouvoir rentrer et marquer dès le premier match. J’aurais aimé avoir les trois points au bout. Mais nous avons gagné un point et j’espère continuer de cette façon et continuer à marquer dans les prochains matchs. C’est la première fois que je joue ici en Espagne. J’essaye de m’adapter le plus vite possible dans le vestiaire. C’est un nouveau championnat pour moi. Je vais essayer de m’adapter le plus vite possible à l’équipe et apprendre la langue. Je vais essayer de rapidement pouvoir aider l’équipe. En tout cas, c’est une bonne adaptation sur ces premiers jours. »