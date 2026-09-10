À LA UNE DU 10 SEP 2026
[21:55]ASSE : le coach de Dunkerque apporte une bonne et une mauvaise nouvelle à Cathro
[21:30]Équipe de France : c’est confirmé pour Lepaul (Stade Rennais), deux autres surprises de Zidane ?
[21:05]OM : Timothy Weah bougé par Bruno Genesio ? 
[20:40]FC Nantes : Dupé ou Carlgren ? Poirier annonce son numéro 1
[20:15]ASSE Mercato : Stassin lâche une phrase choc sur son départ des Verts
[19:49]Slavia Prague – RC Lens : la compo de Toppmöller est tombée avec une surprise !
[19:31]ASSE, FC Nantes : la programmation de la 12e journée de Ligue 2 est connue !
[19:11]Les infos du jour : Nantes officialise sa 13e recrue, nouveau départ à l’ASSE, coups durs pour l’OM avant Rennes
[18:52]ASSE : Cathro se méfie de Dunkerque et rassure sur l’état d’esprit de son vestiaire
[18:30]OM : Amine Harit annonce s’il a baissé son salaire

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Stassin lâche une phrase choc sur son départ des Verts

Par Fabien Chorlet - 10 Sep 2026, 20:15
Lucas Stassin sous le maillot du FC Séville

Lucas Stassin est revenu sur son choix de quitter l’ASSE pour rejoindre le FC Séville.

En toute fin de mercato estival, Lucas Stassin a quitté l’AS Saint-Étienne pour rejoindre le FC Séville sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Buteur dès son premier match sous le maillot sévillan face à l’Espanyol Barcelone (1-1), l’attaquant belge a été officiellement présenté ce mercredi devant la presse.

« Quitter l’ASSE pour le FC Séville ? Je n’ai pas dû y penser à deux fois »

L’occasion pour l’ancien numéro 9 de l’ASSE de revenir sur son choix de rallier l’Andalousie. « Rejoindre Séville, c’est une grande opportunité. Nous savons tout ce qu’a réussi le FC Séville par le passé, le club qu’il est. Lorsqu’on m’a présenté le projet, j’étais très content. Je n’ai pas réfléchi. Je n’ai pas dû y penser à deux fois. Ils m’ont fait sentir beaucoup de confiance et j’ai rapidement décidé de rejoindre le FC Séville. »

Lucas Stassin est également revenu sur son premier but sous ses nouvelles couleurs et sur son adaptation à un nouveau pays et un nouveau championnat. « C’est toujours magnifique de pouvoir rentrer et marquer dès le premier match. J’aurais aimé avoir les trois points au bout. Mais nous avons gagné un point et j’espère continuer de cette façon et continuer à marquer dans les prochains matchs. C’est la première fois que je joue ici en Espagne. J’essaye de m’adapter le plus vite possible dans le vestiaire. C’est un nouveau championnat pour moi. Je vais essayer de m’adapter le plus vite possible à l’équipe et apprendre la langue. Je vais essayer de rapidement pouvoir aider l’équipe. En tout cas, c’est une bonne adaptation sur ces premiers jours. »

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot