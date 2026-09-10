Slavia Prague – RC Lens : la compo de Toppmöller est tombée avec une surprise !

Voici les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre le Slavia Prague et le RC Lens.

Trois ans après sa dernière participation, le RC Lens retrouve la Ligue des Champions ce jeudi (21h) sur la pelouse du Slavia Prague. Sur une série de deux défaites consécutives en Ligue 1, les Sang et Or tenteront de se relancer en Europe.

Bulatovic titulaire surprise !

Par rapport au dernier match contre Lorient (0-1), l’entraîneur lensois, Dino Toppmöller, a effectué trois changements dans son onze de départ. Souleymane Sagnan, Andrija Bulatović et Franjo Ivanovic remplacent respectivement Ruben Aguilar, Yacine Titraoui et Thorgan Hazard. Attendu comme titulaire, Michaël Cuisance a donc été préféré à Andrija Bulatović.

Les compos officielles

Slavia Prague : Markovic – Isife, Vlcek, Zima, Chaloupek – Nowak, Sadilek – Ayaosi, Sturm, Kubiak – Chytil.

RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Sagnan – Skoras, Bulatovic, Haïdara, Udol – Thauvin, Ivanovic – Sima.