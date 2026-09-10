ASSE : Cathro se méfie de Dunkerque et rassure sur l’état d’esprit de son vestiaire

Ian Cathro était présent en conférence de presse à deux jours du déplacement de l’ASSE à Dunkerque (20h), lors de la 6e journée de Ligue 2. Malgré le départ canon des Verts, l’Écossais reste sur ses gardes. Il assure que son vestiaire ne cède pas à l’euphorie.

Cinq matches, cinq victoires : l’ASSE réalise un début de saison parfait. Après avoir dominé Montpellier (3-1) samedi dernier dans un Geoffroy-Guichard incandescent, les Verts vont tenter de poursuivre leur sans-faute à Dunkerque. Un déplacement dont se méfie particulièrement Ian Cathro.

Avant ce rendez-vous, l’entraîneur stéphanois dispose d’un groupe presque au complet. Ben Old et Mahmoud Jaber ont certes été ménagés à l’entraînement, mais aucune inquiétude majeure ne semble entourer leur état physique. Jakob Breum, lui, continue de monter en puissance après son pépin musculaire.

Entré en jeu contre Montpellier, le Danois a livré des nouvelles rassurantes : « Je me sens de mieux en mieux. Je ne sais pas encore ce que décideront le coach et le staff médical, mais j’ai vraiment de bonnes sensations maintenant. »

Cathro ne veut prendre aucun risque avec Breum

Ian Cathro a confirmé l’évolution favorable de sa recrue, tout en insistant sur la prudence du staff : « On ne peut pas vraiment parler de blessure pour Jakob. C’est plus une gêne. On doit surveiller ça au quotidien. Nous ne sommes qu’en septembre et une saison, c’est long. On ne veut pas prendre de risque. »

Reste donc à savoir si Breum sera suffisamment remis pour débuter dans le Nord ou si Cathro préférera encore le ménager. Une chose est sûre : avec ou sans son ailier danois au coup d’envoi, le technicien écossais s’attend à une opposition particulièrement relevée.

L’ASSE sait d’ailleurs à quoi s’attendre. Dunkerque ne lui réussit guère puisque les Verts se sont inclinés lors de leurs deux derniers déplacements chez les Maritimes. Et Cathro apprécie visiblement le travail réalisé par son homologue nordiste.

« À Dunkerque, je m’attends à un match très compliqué. L’identité de jeu de l’USLD est très forte sous les ordres d’un entraîneur qui travaille bien. C’est un adversaire qui veut avoir le ballon, avec une animation offensive intéressante. On sait qu’ils ont perdu leur attaquant, mais ils maintiennent leurs principes sans lui. »

« Je sens un groupe calme »

La prudence de Cathro tranche forcément avec l’enthousiasme qui gagne Saint-Étienne. Avec quinze points pris sur quinze possibles, les Verts ont envoyé un message fort à la concurrence et leur victoire contre Montpellier, pour le retour des kops, n’a fait qu’accentuer l’euphorie autour du club.

Mais à en croire l’entraîneur de l’ASSE, cette excitation n’a pas contaminé son vestiaire. Cathro voit au contraire des joueurs parfaitement conscients du chemin restant à parcourir.

« Le danger de l’euphorie ? Je ne ressens pas une équipe qui tombe là-dedans. Je sens un groupe calme, conscient de là où nous en sommes. On réalise qu’on fait bien les choses, tout en sachant qu’on est encore loin de là où l’on veut être. »

Un discours qui résume la ligne de conduite du technicien depuis le début de saison : savourer les victoires sans jamais considérer le travail accompli. À Dunkerque, ses joueurs auront une nouvelle occasion de démontrer que leur départ canon ne leur a pas fait perdre le sens des réalités.