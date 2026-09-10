FC Nantes : Dupé ou Carlgren ? Poirier annonce son numéro 1

Grégory Poirier a clarifié la hiérarchie des gardiens du FC Nantes après le retour de Patrik Carlgren chez les Canaris.

Patrik Carlgren a officiellement fait son retour ce jeudi au FC Nantes. Sans club depuis son départ du FCN en juin dernier, le gardien suédois revient chez les Canaris afin de pallier la longue absence d’Alexis Mirbach. Mais l’arrivée de l’ancien portier du Randers FC ne devrait pas bousculer la hiérarchie des gardiens nantais, du moins dans l’immédiat.

Poirier : « Dupé a toute ma confiance »

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Sochaux, comptant pour la sixième journée de Ligue 2, Grégory Poirier a annoncé que Maxime Dupé restait son gardien numéro 1 et que Patrik Carlgren arrivait dans un rôle de doublure.

« Là, je suis très satisfait de la performance de Maxime Dupé et il sera dans les buts. Et s’il continue, il n’y a pas de raison de changer. Il a été plus que propre et il a répondu aux attentes. Donc, samedi contre Sochaux, ce sera Max, et il a toute ma confiance, comme il a eu sur les deux matchs d’avant. Il a été très encourageant contre Guingamp malgré les trois buts et là (contre Nancy, ndlr), il a été très propre. À partir de là, il répond aux attentes. C’est quelqu’un qui a été en difficultés, mais qui a travaillé dur. Aujourd’hui, sa dernière performance, il n’y a rien à dire. En tout cas, à mes yeux », a expliqué le coach nantais.