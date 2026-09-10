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FRANCE

OM : Timothy Weah bougé par Bruno Genesio ? 

Par Bastien Aubert - 10 Sep 2026, 21:05
Timothy Weah (OM)

Bruno Genesio pourrait bien innover dans le onze de l’OM lors du périlleux déplacement de ce vendredi à Rennes en ouverture de la 4e journée de L1 (20h45).

L’OM n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Après les défaites contre Monaco puis le Paris FC, les hommes de Bruno Genesio vont se déplacer à Rennes vendredi soir pour l’ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Un rendez-vous déjà important pour une équipe qui doit rapidement retrouver de la stabilité. Et pour y parvenir, une petite révolution tactique pourrait être envisagée.

Weah pourrait remonter d’un cran

Depuis son arrivée l’été dernier, Timothy Weah est quasiment toujours utilisé au poste de latéral droit. Un choix qui permet à l’OM de profiter de sa polyvalence, mais qui prive aussi l’équipe d’une partie de ses qualités offensives. Walid Acherchour estime justement que Bruno Genesio devrait inverser la tendance. Le consultant de RMC propose de faire monter Weah beaucoup plus haut sur le terrain, au poste d’ailier droit, afin de profiter de sa vitesse et de ses qualités de percussion. Une idée qui aurait forcément de quoi séduire une partie des supporters marseillais.

Pour permettre à Weah de retrouver une position offensive, Acherchour imagine une autre surprise : Bamo Méïté pourrait être installé au poste de latéral droit. Le défenseur central de formation possède le profil physique pour défendre dans les duels, mais cette utilisation resterait évidemment très différente de son rôle naturel. Bruno Genesio connaît toutefois les qualités de son joueur et pourrait être tenté par cette solution si elle permet de rééquilibrer son équipe. Méïté avait d’ailleurs été cité comme une solution potentielle à ce poste par Acherchour après la défaite contre le Paris FC.

Une défense à trois pour tout régler ?

Le changement ne concernerait pas uniquement Weah et Méïté. L’idée d’Acherchour permettrait également de recentrer Amine Harit. Le consultant estime que le Marocain pourrait être davantage utile dans le cœur du jeu, où sa capacité à créer et à faire progresser le ballon pourrait offrir davantage de solutions à l’OM. Cette proposition intervient alors que l’association entre Pierre-Emile Højbjerg et Himad Abdelli dans un milieu à deux fait également débat. Acherchour considère que les deux joueurs manquent notamment d’un élément capable de couvrir davantage de terrain et d’apporter du volume.

Une autre possibilité pourrait alors émerger : passer à une défense à trois. Dans ce système, Bamo Méïté pourrait occuper un rôle plus naturel dans l’axe tandis que Timothy Weah aurait la possibilité d’évoluer comme piston droit. Cette formule permettrait ainsi de conserver les qualités offensives de Weah tout en évitant de transformer Méïté en véritable latéral. Elle offrirait également davantage de liberté à Harit dans le cœur du jeu. Mais pour l’instant, il ne s’agit que d’une piste. Une chose est certaine : après le début de saison compliqué de l’OM, la moindre innovation tactique sera scrutée de très près.

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