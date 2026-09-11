Bruno Genesio ne devrait rien changer dans le onze de départ de l’OM pour affronter le Stade Rennais au Roazhon Park (20h45).

L’OM s’apprête à disputer un nouveau rendez-vous important de sa saison. Après la défaite contre le Paris FC, les Marseillais doivent rapidement réagir pour éviter de s’enfoncer dans une spirale négative. Le déplacement au Roazhon Park, ce vendredi soir, représente donc un premier test important pour Bruno Genesio. Et L’Équipe, le technicien marseillais ne devrait pas bouleverser son équipe.

Egan-Riley et Aguerd encore associés à Rennes ?

Bruno Genesio devrait ainsi rester fidèle au 4-2-3-1 utilisé depuis le début de son aventure sur le banc de l’OM. Pas de révolution tactique attendue donc à Rennes mais c’est surtout la composition de la défense qui interpelle. Alors que plusieurs supporters espéraient voir Bamo Méïté intégrer rapidement le onze, Genesio devrait encore miser sur Derek Egan-Riley et Nayef Aguerd dans l’axe. Une décision qui risque forcément de faire parler.

Les deux défenseurs de l’OM ont déjà évolué ensemble, mais leur association reste récente. Bruno Genesio l’a d’ailleurs rappelé : les deux joueurs n’ont disputé qu’un seul match ensemble jusqu’ici. Le manque d’automatismes est donc encore réel mais plutôt que de modifier sa charnière, l’entraîneur semble vouloir lui laisser du temps pour progresser. L’objectif sera désormais clair : permettre à Egan-Riley et Aguerd de monter en régime et de gagner progressivement en complémentarité.

Les supporters de l’OM attendaient Méïté

C’est précisément ce choix qui risque de décevoir une partie du public marseillais. Depuis son retour de prêt, Bamo Méïté (dans le groupe) est régulièrement présenté comme une solution supplémentaire dans le secteur défensif. Après les difficultés affichées par l’OM depuis le début de la saison, certains supporters espéraient donc voir le défenseur récupérer une place dans le onze. Ce ne devrait finalement pas être le cas à Rennes, du moins si les tendances annoncées par L’Équipe se confirment. Et forcément, cette absence de changement peut être perçue comme une forme d’immobilisme.

Le choix de Genesio n’est toutefois pas forcément incompréhensible. Changer constamment de charnière centrale ne permet pas toujours de créer les automatismes nécessaires. Egan-Riley et Aguerd ont besoin d’enchaîner pour apprendre à mieux se connaître et à corriger leurs erreurs. Le problème est que l’OM n’a pas forcément beaucoup de temps. Après la défaite contre le Paris FC, les Marseillais doivent prendre des points rapidement. La défense devra donc afficher davantage de garanties, alors que les premières prestations ont déjà suscité de nombreuses interrogations. Reste maintenant à savoir si cette confiance sera récompensée sur la pelouse du Roazhon Park.