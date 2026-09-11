ASSE : Cathro fait passer un message fort à Chico Lamba et à tout son vestiaire

Ian Cathro était présent en conférence de presse à deux jours du déplacement de l’ASSE à Dunkerque (20h), lors de la 6e journée de Ligue 2. L’entraîneur des Verts s’est notamment réjoui de voir son groupe s’étoffer avec le retour progressif de Chico Lamba. Et il en a profité pour rappeler qu’il comptait sur tout son effectif.

Cinq matches, cinq victoires : l’ASSE réalise un début de saison parfait. Après avoir dominé Montpellier (3-1) samedi dernier dans un Geoffroy-Guichard incandescent, les Verts vont tenter de poursuivre leur sans-faute à Dunkerque. Un déplacement dont Ian Cathro se méfie, alors que son équipe aborde ce rendez-vous avec une dynamique idéale.

Autre motif de satisfaction pour le technicien écossais : son infirmerie se vide progressivement. Ben Old et Mahmoud Jaber ont certes été ménagés à l’entraînement, mais leur situation ne suscite pas d’inquiétude majeure. Quant à Jakob Breum, il continue de monter en puissance après la gêne musculaire qui l’avait contraint à manquer le déplacement à Dijon.

Entré en jeu contre Montpellier, le Danois s’est montré rassurant : « Je me sens de mieux en mieux. Je ne sais pas encore ce que décideront le coach et le staff médical, mais j’ai vraiment de bonnes sensations maintenant. »

Cathro a confirmé cette évolution favorable tout en rappelant que le staff ne prendrait aucun risque : « On ne peut pas vraiment parler de blessure pour Jakob. C’est plus une gêne. On doit surveiller ça au quotidien. Nous ne sommes qu’en septembre et une saison, c’est long. On ne veut pas prendre de risque. »

« Une saison ne se joue pas à 11 »

Cette prudence s’inscrit dans une réflexion plus globale. Cathro sait qu’une saison de Ligue 2 est longue et éprouvante. Et après les nombreuses blessures qui avaient handicapé l’ASSE la saison dernière, il entend disposer d’un maximum de solutions.

« La saison dernière, je sais qu’il y a eu beaucoup de blessés dans l’équipe. Cela l’a pénalisée. Une saison ne se joue pas à 11. On aura besoin de tout le monde », a-t-il insisté.

Un message qui concerne évidemment les titulaires actuels, mais aussi tous ceux qui poussent derrière et devront saisir leur chance lorsque le moment viendra. Avec les retours qui se multiplient, la concurrence va forcément s’intensifier. Une situation qui ne déplaît pas à Cathro, bien au contraire.

Lamba bientôt prêt à bousculer la hiérarchie

Chico Lamba incarne parfaitement cette montée en puissance du groupe stéphanois. Longtemps éloigné des terrains, le défenseur portugais retrouve progressivement ses sensations. Il a notamment pu engranger du temps de jeu avec la réserve, et ses dernières séances à L’Etrat ont visiblement convaincu son entraîneur.

« Chico n’a pas joué depuis longtemps mais il revient bien. Depuis la semaine dernière, il montre des choses à l’entraînement, il a joué en réserve. Il est sur la bonne voie. Il va nous aider cette saison, c’est une certitude », a assuré Cathro.

Un véritable message de confiance adressé à Lamba. Mais aussi un avertissement à l’ensemble du vestiaire : personne ne doit se considérer comme installé. Jusqu’ici, Cathro a trouvé une formule qui fonctionne puisque son ASSE a remporté ses cinq premiers matches. Mais le technicien veut davantage que onze titulaires performants. Il veut un groupe capable de maintenir son niveau malgré les blessures, les suspensions et les baisses de forme.