Après l’exploit du RC Lens à Prague en Ligue des Champions (3-2), une mauvaise nouvelle a ramené les Sang et Or sur terre en Ligue 1.

Le RC Lens vient de vivre une soirée européenne exceptionnelle. En s’imposant sur la pelouse du Slavia Prague (3-2), les Sang et Or ont signé un véritable exploit en Ligue des Champions. Mais cette parenthèse enchantée va rapidement laisser place au championnat.

Ben El Hadj au sifflet, mauvais présage pour le RC Lens

Dimanche à 17h15, les hommes de Dino Toppmöller se déplacent au Mans pour la quatrième journée de Ligue 1. Et la désignation de l’arbitre de la rencontre ne fait déjà pas l’unanimité dans l’Artois.Hakim Ben El Hadj dirigera effectivement Le Mans-RC Lens. Une désignation qui ravive forcément de mauvais souvenirs chez les supporters lensois. Entre l’arbitre et le club artésien, plusieurs épisodes ont marqué les dernières années, alimentant une certaine défiance autour de ses décisions lorsqu’il officie pour les Sang et Or.

Le dernier match du RC Lens arbitré par Hakim Ben El Hadj remonte au 5 janvier 2025. Les Sang et Or s’étaient alors inclinés 1-0 contre Toulouse. Cette rencontre avait notamment été marquée par plusieurs décisions contestées côté lensois, avec un penalty accordé au TFC et l’expulsion de David Pereira Da Costa. Un épisode qui reste forcément dans les mémoires avant les retrouvailles de dimanche. Mais ce n’est pas le seul souvenir associé à l’arbitre.

L’épisode Jimmy Cabot reste dans les mémoires

L’un des épisodes les plus marquants remonte à octobre 2022, lors d’un Lens-Montpellier. Jimmy Cabot s’était alors gravement blessé au genou. Sur le moment, Hakim Ben El Hadj lui avait demandé de se relever, pensant que le joueur cherchait à gagner du temps. La gravité de la blessure avait finalement été rapidement évidente. Après la rencontre, Cabot avait regretté le manque de considération dont il estimait avoir été victime dans cette situation. Un épisode particulièrement douloureux pour le joueur et les supporters lensois, qui reste encore associé au nom de l’arbitre.

Forcément, la désignation de Ben El Hadj risque donc d’être particulièrement scrutée dimanche. Certains supporters du RC Lens estiment même que l’arbitre serait particulièrement défavorable à leur club, voire qu’il aurait un problème avec les Sang et Or. Rien ne permet toutefois d’établir une telle accusation mais les précédents et les décisions contestées suffisent à installer une certaine méfiance avant ce déplacement au Mans. Pour Dino Toppmöller et ses joueurs, l’objectif sera surtout de ne pas se laisser perturber par le contexte.