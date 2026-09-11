Auteur d’une entrée magistrale contre la Slavia Prague en Ligue des Champions (3-2), Mezian Mesloub (16 ans) a marqué les esprits au RC Lens.

Le RC Lens a réalisé un véritable exploit sur la pelouse du Slavia Prague. Menés à deux reprises, les Sang et Or ont finalement renversé la rencontre pour s’imposer 3-2 dans le temps additionnel. Et au cœur de cette folle remontée, un jeune joueur de 16 ans a encore frappé.

Mesloub, le nouveau phénomène de Lens

Mezian Mesloub, entré en jeu en seconde période, a apporté énormément de fraîcheur et de percussion. Il a surtout délivré le centre parfaitement repris de la tête par Florian Thauvin pour permettre à Lens d’égaliser à la 91e minute.Ce n’est pas la première fois que Mezian Mesloub attire les regards. Le jeune Lensois avait déjà marqué l’histoire de la Ligue 1 en mai dernier en inscrivant un but seulement cinq secondes après son entrée en jeu contre le FC Nantes.

À 16 ans et 181 jours, il était alors devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de l’élite depuis 1946. À Prague, il a cette fois montré qu’il pouvait également avoir un impact dans un contexte européen particulièrement relevé. Entré dans une rencontre totalement débridée, il a immédiatement apporté sa vitesse, sa qualité technique et son pied gauche. Et son centre pour Thauvin dans le temps additionnel a parfaitement illustré son culot.

Un nouveau dossier à suivre pour la FFF ?

Cette prestation pourrait également relancer les interrogations autour de l’avenir international du jeune Lensois. Enzo Pailot, journaliste de L’Équipe, estime ainsi que Mesloub pourrait représenter un nouveau dossier à surveiller pour les sélections françaises. « Après l’échec Ayyoub Bouaddi, je crois que Mezian Mesloub est le prochain binational à très gros enjeu pour la FFF », a-t-il notamment commenté.

Une comparaison qui fait forcément réagir mais la situation de Mesloub est déjà particulière : né en France, le joueur possède des origines algériennes et portugaises par ses parents. Surtout, il a déjà porté le maillot du Portugal chez les jeunes. L’Équipe le présentait ainsi comme international U17 portugais après son premier but avec Lens.

Le parallèle avec Bouaddi

Le parallèle avec Ayyoub Bouaddi est donc particulièrement intéressant. Le milieu formé à Lille avait représenté les sélections françaises de jeunes avant de finalement choisir le Maroc au niveau international. Mesloub pourrait-il connaître une trajectoire comparable ? La question est encore très prématurée.

À 16 ans, le Lensois doit avant tout continuer à progresser et à accumuler de l’expérience avec son club mais son éclosion très rapide pourrait forcément attirer l’attention des différentes fédérations concernées. Pour le RC Lens, cette situation est surtout une formidable récompense pour le travail réalisé à la Gaillette. Le club artésien a lancé Mesloub dans le monde professionnel dès le printemps dernier et le jeune joueur a immédiatement répondu présent. Pour l’instant, le jeune Lensois a surtout un objectif : continuer à grandir.