Franck Haise devrait chambouler le onze de départ du Stade Rennais pour recevoir l’OM en ouverture de la 4e journée de Ligue 1 (20h45).

Le Stade Rennais s’apprête à accueillir l’OM avec un groupe au complet. Pour cette quatrième journée de Ligue 1, Franck Haise dispose donc de nombreuses solutions et pourrait en profiter pour effectuer plusieurs ajustements.

Nagida plutôt que Merlin à gauche ?

Premier changement attendu, selon L’Équipe : Mahamadou Nagida pourrait retrouver le couloir gauche. Le Camerounais avait déjà été préféré à Quentin Merlin lors de la première journée contre le PSG. L’ancien Nantais pourrait donc de nouveau débuter sur le banc face à l’OM. Ce choix s’inscrirait dans la continuité des dernières rencontres, alors que Merlin n’a pas totalement convaincu lors de la victoire rennaise à Angers. Nagida connaît déjà bien le poste et apporte notamment davantage de percussion dans son couloir.

Autre modification possible : Ludovic Blas devrait conserver une place dans le onze. Sebastian Szymański pourrait en faire les frais. L’objectif serait de renforcer l’entrejeu, plus technique, face à une équipe marseillaise qui devrait chercher à imposer son rythme au Roazhon Park. Blas pourrait ainsi évoluer dans une position avec davantage de responsabilités dans l’utilisation du ballon. Un choix qui permettrait également à Haise de profiter de la qualité technique de son joueur dans les zones intermédiaires.

Un système plutôt en 4-1-4-1 au Stade Rennais

Le changement ne concernerait pas seulement les hommes. Selon L’Équipe, Franck Haise pourrait également délaisser son traditionnel 4-2-3-1 pour se rapprocher d’un 4-1-4-1. L’idée serait de densifier le milieu de terrain et de mieux contrôler les espaces face aux Marseillais. Valentin Rongier pourrait ainsi occuper une position plus basse, devant la défense, tandis que plusieurs joueurs offensifs seraient alignés sur la même ligne. Ce dispositif pourrait offrir davantage de sécurité au Stade Rennais tout en permettant aux Bretons de se projeter rapidement.

En défense, Anthony Rouault devrait également conserver sa place. De retour dans le groupe après avoir manqué le déplacement à Angers pour un heureux événement, Abdelhamid Aït-Boudlal pourrait donc devoir patienter. Le jeune défenseur avait été remplacé avec efficacité par Rouault aux côtés de Charlie Cresswell lors de la victoire rennaise. Haise semble donc privilégier la continuité dans l’axe, malgré le retour d’Aït-Boudlal. Avec trois rencontres en neuf jours avant la trêve, le technicien rennais sait qu’il devra faire tourner son effectif. Haise expliquait d’ailleurs récemment disposer de nombreux joueurs capables de prétendre à une place de titulaire. Face à l’OM, cette profondeur pourrait donc être mise à contribution.