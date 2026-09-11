Pendant que Ferran Torres enquille les buts, Mika Godts (21 ans) déçoit depuis son arrivée au PSG cet été.

Le PSG a enfin lancé sa saison. Contre le Slovan Bratislava, les Parisiens se sont largement imposés (6-1) en Ligue des Champions, avec notamment un triplé de Ferran Torres. Une soirée beaucoup plus compliquée pour Mika Godts.

Godts devrait s’imposer en décembre

Entré en jeu pour la dernière demi-heure, Mika Godts n’a pas réussi à peser sur la rencontre. L’ailier belge, recruté pour 55 millions d’euros bonus compris, n’a pas véritablement fait de différence dans les derniers mètres. Une nouvelle prestation qui intervient après un début d’aventure encore discret au PSG. Godts doit désormais rapidement trouver ses repères dans le système de Luis Enrique, particulièrement exigeant pour les joueurs offensifs.

Pour Dominique Sévérac, il serait toutefois beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur le jeune Belge. Interrogé dans un tchat avec les lecteurs du Parisien, le journaliste rappelle que l’adaptation au football demandé par Luis Enrique peut prendre plusieurs mois. « Mon avis, c’est qu’il faut en général quatre mois aux recrues pour s’incorporer au jeu scientifique demandé par Luis Enrique », explique-t-il.

Une période d’adaptation qui n’a rien d’exceptionnel selon lui. Sévérac cite notamment Bradley Barcola, aujourd’hui parfaitement intégré au PSG, mais dont les débuts avaient été beaucoup plus compliqués. « Barcola est « devenu » joueur du PSG en décembre 2023 après plusieurs matchs à l’envers dont un PSG-Newcastle (1-1) au Parc où tout le monde l’avait détruit de manière précipitée et assez scandaleuse », rappelle-t-il.

Le précédent Désiré Doué au PSG

Le journaliste du Parisien évoque également le cas de Désiré Doué. L’ancien Rennais avait lui aussi eu besoin de temps avant de véritablement prendre une nouvelle dimension sous les ordres de Luis Enrique. « Doué est devenu joueur du PSG en décembre 2024, à Salzbourg en Ligue des Champions », poursuit Sévérac. Un exemple particulièrement intéressant pour Mika Godts. Le Belge n’est pas nécessairement en retard dans son adaptation. Il doit surtout encore comprendre les nombreuses exigences imposées par son entraîneur.

C’est justement sur ce point que Dominique Sévérac insiste. Les joueurs offensifs doivent non seulement être capables de faire des différences balle au pied, mais également être extrêmement performants dans leurs déplacements sans ballon.

« Je parle pour les joueurs offensifs pour qui la grammaire de Luis Enrique est la plus exigeante, avec un jeu sans ballon exceptionnel », explique le journaliste. Un aspect qui peut expliquer les difficultés actuelles de Godts. À Paris, le talent individuel ne suffit pas. Et si Godts ne parvient toujours pas à franchir un cap à l’approche de l’hiver, la question de son rôle dans la rotation pourrait forcément se poser. On n’en est pas encore là.