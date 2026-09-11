En pleine cure d’austérité à l’OM, Frank McCourt continue pourtant d’investir massivement au sein du club phocéen.

Le contraste risque de faire parler. Depuis plusieurs mois, l’OM affiche une volonté claire de mieux contrôler ses dépenses, notamment sur la masse salariale et le recrutement.

Un nouvel espace VIP flambant neuf au Vélodrome

Le mercato estival a d’ailleurs été marqué par une certaine prudence, avec des arrivées limitées et une priorité donnée à l’équilibre économique de l’effectif. Mais en parallèle, l’OM continue de faire évoluer ses infrastructures et ses espaces d’accueil.Le compte Informa Treize a récemment dévoilé des images d’un nouvel espace VIP installé au stade Vélodrome. Et le changement est particulièrement visible. Décoration flambant neuve, canapés, fauteuils, tables, espaces de détente : tout semble avoir été pensé pour offrir une expérience haut de gamme aux spectateurs bénéficiant de ces prestations. « Le Vélodrome change de dimension et s’offre un nouvel espace VIP », a commenté Informa Treize en partageant les clichés. Un investissement qui donne une nouvelle image aux espaces d’hospitalité du stade.

Cette nouveauté intervient toutefois dans un contexte particulier. L’OM cherche actuellement à maîtriser ses dépenses et à réduire sa masse salariale. Sur le marché des transferts, cette politique s’est notamment traduite par une approche beaucoup plus prudente qu’au cours des dernières années. De quoi provoquer certaines interrogations chez les supporters marseillais. Pourquoi investir dans des espaces particulièrement luxueux alors que le club doit se montrer beaucoup plus raisonnable sur le recrutement ? La question risque forcément de se poser.

La Commanderie avait déjà fait parler

Ce nouvel espace VIP intervient également après le déménagement d’une partie des activités administratives de l’OM vers le boulevard du Prado. Le club s’est installé dans de nouveaux locaux situés à proximité du centre-ville marseillais et du stade Vélodrome. Un choix qui avait déjà suscité des discussions autour du coût de cette nouvelle implantation et de la stratégie immobilière du club. Avec ce nouvel espace VIP au Vélodrome, le sujet des investissements réalisés par l’OM revient donc une nouvelle fois sur le devant de la scène.

Il faut néanmoins distinguer les différents types de dépenses. Un investissement dans les infrastructures ou l’hospitalité n’a pas nécessairement le même impact sur les comptes du club qu’une indemnité de transfert ou un salaire de joueur. Ces espaces peuvent également avoir vocation à générer des revenus supplémentaires grâce aux prestations d’hospitalité proposées les jours de match. Le nouvel espace VIP pourrait donc être pensé comme un investissement commercial destiné à renforcer les recettes du Vélodrome. Il reste toutefois à connaître précisément son coût et son mode de financement pour mesurer réellement son impact économique. Une chose est certaine : McCourt continue d’investir à l’OM.