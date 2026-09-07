LOSC : Ancelotti reçoit une bonne nouvelle avant le Betis, mais...

À la veille de son entrée en lice en Ligue des Champions face au Real Betis, le LOSC peut compter sur un effectif presque au complet. Davide Ancelotti ne devra composer qu’avec une seule absence, celle de Hamza Igamane.

Un groupe presque au complet pour Ancelotti

On vous en parlait samedi : Davide Ancelotti avait fixé sa première prise de parole européenne, avec un point attendu sur son groupe avant la réception du Real Betis. Le nouvel entraîneur du LOSC y voit désormais plus clair.

Selon les informations du Petit Lillois, un seul joueur manquera en effet à l’appel mardi soir à la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy. Tous les autres éléments de l’effectif sont disponibles pour cette première journée de la phase de ligue.

Igamane, seul absent face au Betis

Hamza Igamane ne participera pas à ce premier rendez-vous continental de la saison. L’attaquant poursuit sa convalescence après sa blessure au genou et suit toujours un programme de soins et de rééducation.

Son indisponibilité devrait encore durer plusieurs semaines. Un retour est envisagé au cours de l’automne, avec la possibilité de devoir patienter jusqu’en décembre. Le staff lillois ne prendra donc aucun risque avec l’attaquant marocain.

Des Dogues armés pour leur première européenne

Cette situation offre malgré tout une marge de manœuvre appréciable à Ancelotti. Après un début de saison encourageant en Ligue 1, les Dogues vont retrouver la C1 avec la quasi-totalité de leurs forces vives.

Un atout loin d’être négligeable face à un Real Betis en confiance, qui reste sur une victoire marquante contre le Real Madrid. Pour sa première européenne sur le banc lillois, Ancelotti disposera donc d’un groupe largement opérationnel, à l’exception d’Igamane.