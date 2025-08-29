Hamza Igamane, nouvelle recrue du LOSC !
Louis Chrestian
29 août 2025

Le mercato touche à sa fin, et Lille frappe un grand coup : Hamza Igamane rejoint les Dogues, incarnant le renouveau tant attendu en attaque. Cette arrivée, loin d’être un simple ajustement, sonne comme le début d’un nouveau chapitre aussi bien pour le club que pour l’attaquant marocain. Retour sur une opération stratégique et les raisons qui font d’Igamane le visage de l’ambition lilloise.

Une arrivée longuement attendue

Cet été, le LOSC avait une priorité nette : compenser un manque criant de profondeur offensive, accéléré par le départ de Jonathan David et les rumeurs persistantes sur Mohamed Bayo. La nécessité de se renforcer n’était plus à démontrer, alors que l’ex-Glasgow Rangers s’affichait très tôt comme la cible idéale. Après trois mois de discussions discrètes mais musclées, le club nordiste a fini par décrocher la signature du jeune Marocain pour un montant dépassant légèrement les 10 millions d’euros, assorti d’un contrat de cinq ans, jusqu’en 2030.

Un recrutement stratégique pour le LOSC

Difficile d’imaginer mieux pour redessiner le visage de l’attaque lilloise. Cette officialisation intervient à un moment charnière, alors que Lille était récemment marqué par le transfert surprise de Jonathan David vers un nouveau club, bouleversant l’équilibre offensif. Le staff, sous l’impulsion de Bruno Genesio, a validé ce profil complet et physique, offrant ainsi une véritable cible de profondeur pour l’effectif.

Qui est Hamza Igamane ?

À seulement 22 ans, Hamza Igamane affiche déjà une belle maturité sur le terrain. Né à Témara, formé au FAR Rabat, il s’est envolé pour l’Écosse où il a fait trembler les filets : 49 matches, 16 buts et 3 passes décisives avec les Rangers. Polyvalent, il évolue principalement avant-centre, mais sait aussi déborder sur les ailes.

  • Âge : 22 ans
  • Nationalité : Marocaine
  • Taille : 1,81 m
  • Compétences : puissance, jeu dos au but, technicité dans la surface

Sa valeur marchande, passée de 25 000 € à 7 millions en quatre ans, traduit une ascension fulgurante. Il a déjà honoré une sélection avec le Maroc et porte désormais le numéro 29 au LOSC.

Les ambitions de Lille avec Igamane

Le LOSC affiche clairement sa volonté de monter d’un cran. Ajouter Igamane à son arsenal offensif, c’est plus qu’un simple renfort, c’est l’affirmation d’objectifs nouveaux : retrouver le haut du classement, dynamiser le collectif et renforcer la complémentarité avec des cadres comme Olivier Giroud. L’opération ouvre la voie à une attaque plus imprévisible et plus tranchante, préparant le club à tous les scénarios face à la concurrence cette saison.

Ce qu’implique le transfert pour la saison à venir

Pour Hamza Igamane, l’aventure lilloise sonne comme un tremplin : prouver sa valeur à la CAN, viser plus haut à l’approche de la Coupe du Monde 2026, tout en s’imposant progressivement en Ligue 1. Côté club, l’intégration de ce joueur prometteur marque la suite d’un mercato intelligent, symbolisé entre autres par le transfert officiel de Jonathan David vers la Juventus Turin. Les ambitions sont nettes : faire du LOSC un épouvantail du championnat, capable de mêler expérience et jeunesse aux avant-postes.

L’arrivée d’Igamane s’inscrit dans une logique de projet à long terme. Lille veut retrouver les sommets, et ce recrutement donne clairement le ton du nouveau cycle qui démarre. Pour Igamane, c’est l’heure de transformer un potentiel entrevu en Écosse en réalité sur les pelouses de France. À suivre de près : son intégration, sa capacité à faire vibrer le Stade Pierre-Mauroy et son adaptation au championnat de France, qui sera l’un des feuilletons à surveiller dans les mois à venir.

