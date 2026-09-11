Transféré du FC Nantes au Montpellier HSC en fin de mercato, Yassine Benhattab (23 ans) a déjà créé des affinités dans son nouveau vestiaire.

Yassine Benhattab n’aura pas tardé à retrouver le sourire. Après une expérience compliquée au FC Nantes, où il n’est jamais véritablement parvenu à s’imposer, le Franco-Algérien a rejoint Montpellier lors des dernières heures du mercato estival. Et visiblement, le changement d’air lui fait déjà beaucoup de bien.

Benhattab a déjà des affinités à Montpellier

Benhattab s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le MHSC, soit jusqu’en juin 2029. Une nouvelle étape dans la carrière du joueur de 23 ans, qui avait déjà montré de belles choses lors de son prêt au Stade de Reims la saison dernière en Ligue 2. Il avait notamment livré une prestation remarquée contre Montpellier le 27 février dernier à La Mosson. Quelques mois plus tard, l’ancien du FC Nantes va donc retrouver cette même enceinte, mais cette fois avec le maillot montpelliérain sur les épaules. Et son adaptation semble déjà bien lancée.

Le nouveau numéro 10 montpelliérain connaît en effet déjà une partie du vestiaire. « Je suis très content d’être ici et j’espère que nous allons passer une bonne saison. Je connais pas mal de joueurs du groupe dont Flo (Tardieu), Yanis (Zouaoui), Théo (Chennahi) et Nabil (Homssa) », a-t-il révélé à sa signature. Benhattab a également révélé une anecdote particulièrement sympathique concernant Simon Ngapandouetnbu.: « J’étais même à l’école avec Simon (Ngapandouetnbu). C’est top de se retrouver ici après toutes ces années. » Autant dire que le joueur ne débarque pas totalement en terrain inconnu.

Le numéro 10 dans le dos

Montpellier lui a également confié un numéro symbolique. Yassine Benhattab portera désormais le numéro 10, un signe de confiance de la part du club héraultais. Après avoir connu une période plus compliquée à Nantes, le joueur dispose donc d’un contexte particulièrement intéressant pour relancer sa carrière. Son expérience à Reims avait déjà montré qu’il pouvait se montrer performant en Ligue 2. Il lui faudra désormais confirmer avec Montpellier.

Benhattab ne cache d’ailleurs pas ses ambitions pour sa nouvelle équipe : « Côté objectif, j’espère que, collectivement d’abord, nous allons jouer le haut du tableau et pourquoi pas monter. » Le message est clair : Montpellier veut rapidement retrouver les sommets de la Ligue 2 et pourquoi pas décrocher une remontée dans l’élite. Le nouveau numéro 10 veut participer pleinement à cette mission : « Individuellement, j’espère amener ma touche à moi et aider l’équipe en marquant et en délivrant des passes décisives. »

Une nouvelle aventure qui commence

Après son passage frustrant au FC Nantes, Benhattab avait besoin d’un nouveau projet pour relancer sa progression. Montpellier semble pour l’instant lui offrir exactement ce qu’il recherchait : un groupe dans lequel il connaît déjà plusieurs joueurs, un statut plus important et un numéro 10 sur le dos.

Reste maintenant à transformer cette bonne intégration en performances sur le terrain. L’ancien milieu offensif du FC Nantes, lui, affiche déjà une motivation maximale : « Je vais me donner à fond pour le club et pour ses supporters. Allez La Paillade ! » Les supporters montpelliérains n’attendent désormais plus qu’une chose : le voir confirmer ces belles paroles sur le terrain.