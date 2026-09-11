Invaincu sur le banc de l’ASSE depuis le début de la saison, Ian Cathro est un perfectionniste né.

L’ASSE peut difficilement rêver meilleur début de saison. Les Verts avancent avec confiance depuis l’arrivée de Ian Cathro sur le banc et les résultats donnent pour l’instant raison aux dirigeants stéphanois. Mais le technicien écossais ne semble pas vouloir se contenter de cette dynamique.

Perrin dévoile un Cathro très exigeant à l’ASSE

Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, apprécie particulièrement le choix effectué par le club avec Ian Cathro. Le dirigeant stéphanois estime que l’Écossais correspond parfaitement au projet des Verts et à l’identité que le club voulait retrouver. « L’idée c’était enfin d’aller chercher un entraîneur qui correspondait au projet, à ce qu’on voulait faire », a expliqué Perrin sur beIN Sport. Et si le bilan actuel est excellent, le directeur sportif refuse évidemment de tirer des conclusions définitives après quelques semaines.

« C’est facile d’en parler aujourd’hui parce que ça fonctionne, mais il y aura peut-être des moments un peu plus compliqués », rappelle-t-il. Pour Perrin, la principale qualité de Cathro reste cependant son exigence. Le directeur sportif de l’ASSE dresse ainsi le portrait d’un entraîneur particulièrement perfectionniste : « J’aime ce qu’il représente, c’est un perfectionniste, il n’est pas satisfait du début de saison, à la limite ! » Une phrase qui en dit long sur l’état d’esprit du coach des Verts.

Cathro ne semble donc pas considérer les bons résultats comme une raison suffisante pour relâcher la pression. Au contraire, l’Écossais souhaite que son équipe continue à progresser dans tous les domaines. « Aujourd’hui les joueurs adhèrent c’est le principal. Maintenant il faut continuer, enchaîner, être meilleur de jour en jour, match après match », poursuit Perrin. Un discours qui colle parfaitement à la personnalité affichée par Cathro depuis son arrivée à Saint-Étienne.

Un visage sanguin rarement visible en public

Mais le technicien écossais ne serait pas seulement un perfectionniste discret. Mohamed Toubache-Ter a récemment dévoilé un autre aspect de sa personnalité après la victoire de l’ASSE contre Montpellier à Geoffroy-Guichard.

Le spécialiste a notamment salué l’approche de Cathro lors de cette rencontre tout en révélant son tempérament plus volcanique. « Le coach stéphanois a été meilleur dans son approche du match… Rarement vu un sanguin qui intériorise à ce point. Belle saison à Sainté & RDV le 30 avril », a ainsi commenté Mohamed Toubache-Ter.

Une description assez éloignée de l’image très calme renvoyée publiquement par l’entraîneur. Cathro serait donc capable de bouillir intérieurement tout en conservant une grande maîtrise extérieure.

Une exigence qui peut servir les Verts

Cette personnalité pourrait finalement être l’une des clés de la réussite actuelle de l’ASSE. Cathro ne semble pas vouloir laisser ses joueurs se satisfaire d’un bon résultat ou d’une bonne période. Son objectif consiste à maintenir un niveau d’exigence élevé sur la durée.

Et Loïc Perrin semble particulièrement apprécier cette mentalité. Pour les Verts, le plus important sera désormais de conserver cette dynamique tout en continuant à progresser. Car même si Cathro peut savourer les résultats obtenus depuis son arrivée, son discours et son comportement montrent qu’il considère encore le chemin comme très long.

À Saint-Étienne, l’invincibilité ne semble donc pas suffire à satisfaire le nouvel entraîneur. Et c’est peut-être justement cette insatisfaction permanente qui pourrait permettre aux Verts de continuer à grandir.