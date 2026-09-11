Pronostic Sochaux – FC Nantes : les Canaris vont-ils retomber dans leurs travers ?

Voici l’analyse complète du match de la sixième journée de Ligue 2 entre Sochaux et le FC Nantes, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir enfin décroché lundi sa première victoire de la saison contre Nancy (1-0), le FC Nantes va tenter d’enchaîner ce samedi (14h) sur la pelouse de Sochaux, pour le compte de la sixième journée de Ligue 2. Les Canaris auront l’occasion de confirmer leur regain de forme et de poursuivre leur remontée au classement après un début de saison catastrophique.

Ligue 2 – Sochaux vs FC Nantes

Samedi 12 septembre 2026 · 14h · Stade Bonal

Sochaux : un promu difficile à manœuvrer

De retour en Ligue 2 après trois saisons passées à l’échelon inférieur, Sochaux réalise pour le moment un début de championnat plutôt encourageant. Avec six points pris lors des cinq premières journées, les Lionceaux occupent la neuvième place du classement et se sont rapidement montrés capables de rivaliser avec les autres formations de la division.

Le championnat avait pourtant très mal commencé pour les Doubistes, lourdement battus à domicile par l’AS Saint-Étienne (0-3). Depuis ce revers inaugural, les hommes de Sochaux n’ont plus perdu le moindre match. Ils ont d’abord accroché le Red Star (0-0), avant de décrocher leur première victoire de la saison contre Guingamp (1-0).

Les Sochaliens ont ensuite partagé les points avec Clermont (0-0) puis Pau (1-1). Ils restent ainsi sur quatre rencontres consécutives sans défaite et ont surtout retrouvé une vraie solidité défensive après les trois buts encaissés lors de la première journée. Depuis, ils n’ont concédé qu’un seul but en quatre matchs.

Offensivement, le bilan est en revanche beaucoup moins impressionnant. Sochaux n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises depuis le début du championnat. Boubacar Fofana et Clairicia sont pour le moment les deux seuls joueurs sochaliens à avoir marqué en Ligue 2, tandis que Benjamin Gomel et Kapit Djoco peinent encore à débloquer leur compteur.

Les Lionceaux seront également diminués pour la réception de Nantes. Victor Lobry et Anthony Vitelli sont toujours blessés, tandis qu’Abdelhamid El Kaoutari Agouzoul sera suspendu après son expulsion lors de la dernière journée.

FC Nantes : enfin lancé par Grégory Poirier ?

Le soulagement est arrivé lundi soir à la Beaujoire. Après quatre journées sans la moindre victoire, le FC Nantes a enfin débloqué son compteur en dominant Nancy (1-0) grâce au premier but de Thomas Robinet sous ses nouvelles couleurs.

Ce succès permet aux Canaris de quitter la dernière place et de remonter au 15e rang avec quatre points. La situation reste évidemment préoccupante pour un club qui ambitionne de retrouver rapidement la Ligue 1, mais les premiers résultats obtenus depuis l’arrivée de Grégory Poirier sont encourageants.

Nantes avait complètement manqué son début de saison avec trois défaites consécutives contre le Red Star (0-1), Laval (2-1) et surtout Rodez (2-5). Cette dernière déconvenue avait précipité le départ de Michel Der Zakarian, remplacé quelques jours plus tard par Grégory Poirier.

Pour sa première sur le banc, l’ancien entraîneur du Red Star avait déjà vu son équipe montrer du caractère à Guingamp. Menés 2-0, les Canaris avaient réussi à renverser complètement la rencontre avant de concéder l’égalisation dans les dernières secondes (3-3). Ils ont cette fois réussi à conserver leur avantage contre Nancy malgré une longue infériorité numérique après l’expulsion d’Elydjah Mendy.

Avec quatre points pris en deux rencontres, le bilan de Grégory Poirier contraste donc nettement avec les trois défaites enregistrées en début de championnat. Le FCN doit maintenant confirmer loin de la Beaujoire et montrer qu’il est capable d’enchaîner pour se rapprocher progressivement de la première partie de tableau.

Le technicien nantais devrait cependant encore devoir composer sans Killian Corredor, meilleur buteur des Canaris avec deux réalisations, ainsi que Fabien Centonze. Le reste du groupe devrait en revanche être disponible pour ce déplacement dans le Doubs.

Les confrontations entre les deux équipes

Sochaux et le FC Nantes sont deux clubs historiques du football français, mais leurs trajectoires respectives des dernières années font que leurs confrontations sont devenues particulièrement rares.

Les deux formations ne se sont plus affrontées en championnat depuis la saison 2012-2013, à l’époque où elles évoluaient toutes les deux en Ligue 2. Nantes avait alors pris quatre points sur six contre les Lionceaux, avec un match nul à Bonal avant une victoire à la Beaujoire.

Depuis, les deux clubs ont connu des parcours très différents. Nantes a passé plus d’une décennie dans l’élite avant sa relégation au printemps dernier, tandis que Sochaux a dû repartir dans les divisions inférieures avant de retrouver la Ligue 2 cette saison.

Ces précédents affrontements sont donc difficilement comparables avec la rencontre de samedi, mais ce déplacement à Bonal constitue un nouveau test intéressant pour des Nantais qui viennent seulement de lancer leur saison.

Les compos probables

La compo probable de Sochaux : Jeannin – N’Gatta, Peyrbernes, Gomis, Tavares – Masson, Mexique – Nomel, Baghdadi, Fofana – Djoco.

Absent : Agouzoul (suspendu).

La compo probable du FC Nantes : Dupé – Guilbert ou Doucouré, Perrin, Sow, Amian – Pierret, Lepenant, Hachem – Tabibou, Cafaro, Robinet.

Absents : Mirbach, Centonze, Corredor (blessés).

Les joueurs à suivre

Thomas Robinet (FC Nantes) : arrivé de Dunkerque dans les dernières heures du mercato, l’avant-centre n’a pas mis longtemps à se montrer décisif avec son nouveau club. Titularisé pour la première fois contre Nancy, il a inscrit dès le retour des vestiaires l’unique but de la rencontre et offert au FC Nantes son premier succès de la saison. Auteur de 14 buts la saison dernière avec Dunkerque, Robinet possède de solides références en Ligue 2 et pourrait profiter de l’absence probable de Killian Corredor pour s’installer durablement à la pointe de l’attaque nantaise.

Boubacar Fofana (Sochaux) : dans une équipe qui n’a inscrit que deux buts depuis le début de la saison, le milieu offensif fait partie des rares Sochaliens à avoir déjà trouvé le chemin des filets. Sa capacité à se projeter et à créer du danger pourrait être précieuse face à une défense nantaise qui, malgré son clean sheet contre Nancy, a montré beaucoup de fragilité lors des premières journées.

Les tendances de cotes : Nantes légèrement favori à Bonal

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Sochaux (1) ≈ 3,35 ≈ 27 % Sochaux outsider Match nul (X) ≈ 3,10 ≈ 29 % Scénario crédible Victoire FC Nantes (2) ≈ 2,12 ≈ 44 % Nantes favori

Malgré son début de championnat compliqué et l’avantage du terrain pour Sochaux, le FC Nantes conserve les faveurs des bookmakers. La victoire des Canaris tourne autour de 2,12, contre environ 3,35 pour un succès sochalien. Les probabilités issues des cotes donnent ainsi 44 % de chances de victoire à Nantes, 29 % pour le match nul et 27 % pour Sochaux.

Cette tendance s’explique notamment par l’écart théorique entre les deux effectifs. Relégué de Ligue 1 au printemps dernier, Nantes possède sur le papier davantage d’individualités capables de faire la différence et semble surtout retrouver progressivement de la confiance depuis le changement d’entraîneur.

La dynamique sochalienne invite toutefois à la prudence. Depuis sa lourde défaite contre l’ASSE lors de la première journée, le promu n’a plus perdu et n’a encaissé qu’un seul but en quatre rencontres. Les Nantais pourraient donc rencontrer beaucoup plus de difficultés pour se créer des occasions qu’à Guingamp ou contre Rodez.

À l’inverse, les difficultés offensives de Sochaux constituent un argument en faveur du FCN. Avec seulement deux réalisations en cinq journées, les Lionceaux possèdent l’une des attaques les moins prolifiques de Ligue 2. Après avoir enfin conservé leur cage inviolée contre Nancy, Anthony Lopes Dupé et ses partenaires tenteront donc de confirmer leurs progrès défensifs à Bonal.

Nos pronostics pour Sochaux – FC Nantes

FC Nantes remboursé si match nul (Nantes DNB) : les Canaris semblent progressivement retrouver des couleurs depuis l’arrivée de Grégory Poirier. Après avoir ramené un point de Guingamp (3-3), ils ont décroché leur première victoire contre Nancy (1-0) et restent donc sur deux rencontres sans défaite. Sochaux n’a certes plus perdu depuis quatre journées, mais le promu éprouve beaucoup de difficultés à marquer. Avec un effectif supérieur sur le papier, Nantes peut viser un deuxième succès consécutif tout en se protégeant du match nul.

: les Canaris semblent progressivement retrouver des couleurs depuis l’arrivée de Grégory Poirier. Après avoir ramené un point de Guingamp (3-3), ils ont décroché leur première victoire contre Nancy (1-0) et restent donc sur deux rencontres sans défaite. Sochaux n’a certes plus perdu depuis quatre journées, mais le promu éprouve beaucoup de difficultés à marquer. Avec un effectif supérieur sur le papier, Nantes peut viser un deuxième succès consécutif tout en se protégeant du match nul. Les deux équipes ne marquent pas : Sochaux affiche un profil très particulier depuis le début de la saison. Les Lionceaux n’ont inscrit que deux buts en cinq journées mais restent solides défensivement, avec un seul but encaissé lors de leurs quatre dernières rencontres. De son côté, Nantes vient de réaliser son premier clean sheet contre Nancy. Une rencontre où l’une des deux équipes reste muette apparaît donc comme un scénario plausible.

: Sochaux affiche un profil très particulier depuis le début de la saison. Les Lionceaux n’ont inscrit que deux buts en cinq journées mais restent solides défensivement, avec un seul but encaissé lors de leurs quatre dernières rencontres. De son côté, Nantes vient de réaliser son premier clean sheet contre Nancy. Une rencontre où l’une des deux équipes reste muette apparaît donc comme un scénario plausible. Thomas Robinet buteur : l’attaquant nantais a parfaitement lancé son aventure avec les Canaris en inscrivant le but de la victoire contre Nancy pour sa première titularisation. Avec l’absence probable de Killian Corredor, il devrait une nouvelle fois occuper la pointe de l’attaque de Grégory Poirier. Après ses 14 buts inscrits avec Dunkerque la saison dernière, Robinet connaît parfaitement la Ligue 2 et pourrait profiter de sa confiance actuelle pour enchaîner à Bonal.

Score possible

Sochaux 0-1 FC Nantes : les Lionceaux sont particulièrement difficiles à manœuvrer depuis la première journée mais leurs importantes difficultés offensives pourraient finir par leur coûter cher. Nantes semble de son côté avoir retrouvé un peu de confiance depuis l’arrivée de Grégory Poirier et vient enfin de débloquer son compteur de victoires. Dans une rencontre qui pourrait rester longtemps indécise, la qualité individuelle supérieure des Canaris et la confiance de Thomas Robinet pourraient permettre au FCN de faire la différence et d’enchaîner un deuxième succès consécutif.