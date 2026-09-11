Courtisé par plusieurs clubs dont l’OM, Ludovic Blas (28 ans) est finalement resté au Stade Rennais. Analyse.

Courtisé par plusieurs clubs durant le mercato estival, notamment l’OM et des formations espagnoles, Ludovic Blas est finalement resté au Stade Rennais. À un an de la fin de son contrat, plusieurs éléments expliquent pourquoi le milieu offensif de 28 ans n’a pas quitté la Bretagne.

Le dossier Ludovic Blas aura animé le mercato rennais sans finalement déboucher sur un départ. À 28 ans et alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat, l’ancien joueur du FC Nantes pouvait pourtant représenter une cible intéressante pour plusieurs clubs. L’OM s’est notamment intéressé à son profil, tandis que des formations espagnoles ont également manifesté leur intérêt. Mais Blas est finalement resté au Stade Rennais. Un choix qui s’explique par trois raisons principales :

1. La confiance de Franck Haise

C’est probablement le facteur le plus important. Depuis l’arrivée de Franck Haise sur le banc rennais, Ludovic Blas a progressivement retrouvé une relation de confiance avec son entraîneur. Selon Ouest-France, celle-ci s’est construite avec le temps. Le technicien a notamment réussi à mieux comprendre son joueur et à l’accompagner dans son évolution. Une relation qui compte forcément au moment de prendre une décision sur son avenir.

Haise apprécie également la polyvalence de Blas. Le milieu offensif peut évoluer dans l’entrejeu mais également être utilisé sur un côté. Cette capacité à occuper plusieurs positions représente un véritable atout pour le technicien rennais. Dans ces conditions, Blas savait qu’il conservait une place importante dans le projet.

2. Blas n’a jamais demandé à quitter le Stade Rennais

Autre élément déterminant : Ludovic Blas n’aurait jamais réellement affiché la volonté de quitter Rennes. Le joueur l’a d’ailleurs expliqué publiquement avant la rencontre entre le Stade Rennais et l’OM. Malgré les différentes rumeurs qui ont circulé durant l’été, l’ancien Nantais n’a donc pas fait du départ une priorité. Son contrat jusqu’en juin 2027 lui offrait également une situation particulière. En restant une saison supplémentaire, Blas pourrait arriver à l’été prochain à un an de la fin de son bail. Une position qui pourrait lui permettre de négocier plus facilement son futur contrat et, potentiellement, de bénéficier d’une prime à la signature en cas de départ libre. Un élément financier qui peut évidemment entrer en ligne de compte même si la fidélité au projet rennais semble également avoir pesé dans sa décision.

3. Des intérêts, mais aucune offre concrète

Enfin, il y a une raison beaucoup plus simple : selon nos informations, les différentes sollicitations reçues ne se sont jamais transformées en véritable proposition. Ludovic Blas a bien suscité de l’intérêt. L’OM s’est renseigné sur sa situation, tandis que plusieurs clubs espagnols ont également manifesté leur intérêt. Mais ces approches n’ont finalement pas débouché sur une offre concrète permettant d’envisager sérieusement un transfert. Dans ces conditions, le Stade Rennais n’avait aucune raison de pousser son joueur vers la sortie. Et Blas n’avait pas non plus de proposition suffisamment convaincante pour remettre en question son avenir en Bretagne.

Un nouveau défi avec Haise

Ludovic Blas va donc poursuivre son aventure avec le Stade Rennais. Avec Franck Haise, il dispose d’un entraîneur qui semble compter sur lui et qui apprécie sa polyvalence. Le joueur conserve également la possibilité de jouer une saison supplémentaire avant de se retrouver dans une situation contractuelle encore plus favorable. Pour Rennes, le maintien de Blas représente une bonne nouvelle. Le club conserve un joueur expérimenté, capable d’apporter sa qualité technique et sa polyvalence au milieu comme sur un côté. Pour l’OM et les autres clubs intéressés, il faudra donc probablement patienter. Car cet été, les conditions n’étaient tout simplement pas réunies pour faire partir Ludovic Blas.