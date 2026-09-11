Décrié depuis son retour dans les buts du FC Nantes cet été, Maxime Dupé (33 ans) diffuse de l’inquiétude chez ses propres coéquipiers.

Le retour de Maxime Dupé au FC Nantes devait apporter de l’expérience et de la stabilité aux Canaris. Mais quelques semaines après son retour chez les Canaris, le gardien de 33 ans se retrouve déjà au cœur des critiques.

Dupé sous pression au FC Nantes

Ses performances inquiètent et, surtout, une certaine fébrilité semble s’être installée autour de ses interventions. Revenu librement au FC Nantes cet été après ses passages à Clermont, Toulouse, Anderlecht et Nice, Maxime Dupé avait signé pour deux saisons avec les Canaris. L’objectif était clair : apporter son expérience dans une équipe nantaise appelée à jouer les premiers rôles en Ligue 2. Mais sur le terrain, le début de saison est beaucoup plus compliqué. Après quatre titularisations en championnat, Dupé a déjà encaissé 11 buts et n’a conservé aucune clean-sheet. Des statistiques qui alimentent forcément les interrogations autour de son niveau actuel.

Les critiques ne viennent d’ailleurs plus seulement des tribunes. Emmanuel Merceron a livré une observation particulièrement révélatrice sur la situation du gardien nantais : « Dupé dès qu’il a le ballon dans les pieds, tu sens toute l’équipe qui retient son souffle ! » Une phrase qui traduit avant tout un sentiment de fébrilité. Selon cette analyse, les prises de balle au pied du portier provoqueraient désormais une certaine appréhension autour de lui. Un problème loin d’être anodin pour une équipe qui cherche justement à construire depuis l’arrière et à gagner en sérénité.

Carlgren peut-il changer la donne ?

Cette situation donne également davantage de poids à la présence de Patrik Carlgren. Le gardien suédois de 34 ans fait partie de l’effectif nantais cette saison, aux côtés de Dupé et de plusieurs autres portiers. Pour l’instant, Dupé conserve sa place de titulaire. Mais si les prestations continuent de susciter autant de doutes, la concurrence pourrait rapidement devenir un sujet central à la Beaujoire. Un changement dans la hiérarchie n’est évidemment pas annoncé, mais Carlgren dispose désormais d’un contexte favorable pour tenter de pousser son coéquipier.

Le problème dépasse finalement le seul cas du gardien. Le FC Nantes connaît un début de saison particulièrement mouvementé en Ligue 2 et doit retrouver de la confiance après plusieurs résultats décevants. Le contexte avait même poussé Michel Der Zakarian à hausser fortement le ton sur l’état d’esprit de son équipe après une troisième défaite consécutive. Dans une telle période, les erreurs individuelles sont forcément davantage scrutées. Et Maxime Dupé se retrouve aujourd’hui en première ligne. À lui de mettre son talent en avant pour y répondre.