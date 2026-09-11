Pronostic Dunkerque – ASSE : les Verts vont-ils enfin tomber ?

Voici l’analyse complète du match de la sixième journée de Ligue 2 entre Dunkerque et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Leader incontesté de Ligue 2 avec cinq victoires en autant de journées et cinq points d’avance sur Annecy, son dauphin, l’AS Saint-Étienne se déplace ce samedi (20h) sur la pelouse de Dunkerque, à l’occasion de la septième journée de championnat. Les Verts tenteront de poursuivre leur sans-faute et de signer la passe de six.

Ligue 2 – Dunkerque vs ASSE

Samedi 12 septembre 2026 · 20h · Stade Marcel-Tribut

Dunkerque : un début de saison poussif

Après avoir terminé à la dixième place de Ligue 2 la saison dernière, Dunkerque espérait repartir sur de meilleures bases. Mais les Nordistes connaissent pour le moment un début d’exercice compliqué, avec seulement cinq points récoltés lors de leurs cinq premières rencontres de championnat.

Tout avait pourtant idéalement commencé avec une victoire spectaculaire contre Grenoble (4-2) lors de la première journée. L’USLD avait ensuite ramené un point de son déplacement à Reims au terme d’une nouvelle rencontre riche en buts (3-3), portant son total à sept réalisations après seulement deux journées.

La dynamique s’est nettement dégradée depuis. Dunkerque s’est incliné à domicile contre Montpellier (0-1), puis sur la pelouse de Nancy (2-0), avant d’être tenu en échec par Clermont (1-1) le week-end dernier. Les hommes d’Albert Sanchez restent ainsi sur quatre rencontres consécutives sans victoire avant de recevoir le leader.

Le mercato estival a également profondément bouleversé l’effectif dunkerquois. Plusieurs joueurs importants de la saison dernière ont quitté le Nord, à l’image d’Enzo Bardeli, Gessime Yassine Essimi ou encore Thomas Robinet. Ce dernier, auteur de 14 buts la saison passée, a rejoint le FC Nantes dans les dernières heures du mercato.

Pour tenter de compenser ces nombreux départs, l’USLD s’est notamment renforcée avec Prutsev, Lebeau, Mayilla, Khalil Ayari ou encore l’expérimenté Steven Nzonzi. Prutsev s’est déjà montré à son avantage avec deux buts et une passe décisive, tandis que Decherf compte un but et deux passes décisives.

Albert Sanchez devra toutefois composer avec plusieurs absences pour la réception des Verts. Makhloufi et Daho sont toujours à l’infirmerie, tandis que le gardien Prévot doit encore purger un match de suspension.

ASSE : cinq matchs et cinq victoires

L’AS Saint-Étienne semble de son côté avoir parfaitement digéré la désillusion vécue lors des barrages d’accession la saison dernière. Après avoir échoué aux portes de la Ligue 1, les Stéphanois ont entamé ce nouvel exercice avec un objectif évident : retrouver l’élite sans avoir à passer une nouvelle fois par les play-offs.

Et les hommes de Ian Cathro ont envoyé un message particulièrement fort à la concurrence. Ils ont remporté leurs cinq premières rencontres de championnat, une série encore jamais réalisée par le club en début de saison.

Les Verts ont commencé par s’imposer largement à Sochaux (0-3), avant de dominer Clermont (3-1) puis Grenoble (4-0). Ils ont ensuite dû davantage batailler pour ramener les trois points de Dijon (2-3), avant de reprendre leur marche en avant en disposant de Montpellier (3-1) lors de la dernière journée.

Avec 15 points sur 15 possibles, Saint-Étienne possède déjà cinq longueurs d’avance sur son premier poursuivant. Mais c’est surtout sur le plan offensif que l’ASSE impressionne : les Stéphanois ont inscrit au moins trois buts lors de chacune de leurs cinq premières rencontres.

Plusieurs joueurs participent à ce festival offensif. Irvin Cardona affiche déjà quatre buts et quatre passes décisives, tandis que Thierno Ballo a inscrit quatre buts et délivré deux passes. Augustine Boakye s’est également montré avec deux réalisations et deux passes décisives. Sans oublier Zuriko Davitashvili, auteur de 14 buts en Ligue 2 la saison dernière et toujours présent dans l’effectif.

Ian Cathro devrait néanmoins être privé d’Eymard, de Traoré et d’Oskar Breum. Ce dernier avait pourtant parfaitement réussi ses débuts sous le maillot vert avec deux buts et deux passes décisives.

Les confrontations entre les deux équipes

Dunkerque et l’AS Saint-Étienne ne possèdent pas un historique particulièrement fourni, les deux clubs ayant rarement évolué dans la même division au cours des dernières décennies.

Leurs confrontations récentes restent donc limitées et ne permettent pas forcément de dégager une véritable tendance avant cette rencontre. Les deux équipes ont surtout beaucoup changé depuis leurs derniers duels, aussi bien au niveau des effectifs que de leurs ambitions.

Le contexte de ce rendez-vous est en revanche très clair. Dunkerque doit retrouver le chemin de la victoire après quatre journées sans succès, tandis que Saint-Étienne se présente dans le Nord avec l’occasion de conforter encore un peu plus sa première place.

Les compos probables

La compo probable de Dunkerque : Ramos – Linguet, Lagae, Sangante, Mayela – Lebeau, Morel, Massock – Ayari, Mayilla, Prutsev.

Absents : Prévot (suspendu), Dabo (blessé).

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Bernauer – Boakye, Csongvai, Svetlin, Davitashvili ou Breum – Cardona, Ballo.

Absent : Paalberg (blessé).

Incertain : Eymard (reprise).

Les joueurs à suivre

Irvin Cardona (ASSE) : l’attaquant stéphanois réalise un début de saison remarquable. Avec quatre buts et quatre passes décisives en cinq journées, il est directement impliqué dans la moitié des buts inscrits par son équipe en championnat. Sa capacité à marquer mais aussi à servir ses partenaires en fait l’une des principales armes offensives des Verts. Face à une équipe de Dunkerque qui a encaissé au moins un but lors de chacune de ses cinq premières rencontres, Cardona pourrait encore avoir des opportunités de faire parler son efficacité.

Egor Prutsev (Dunkerque) : arrivé cet été en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, l’ailier russe s’est rapidement imposé comme l’un des éléments offensifs les plus dangereux de l’USLD. Auteur de deux buts et d’une passe décisive depuis le début du championnat, il représente une menace que la défense stéphanoise devra surveiller. Dans une rencontre où Dunkerque pourrait avoir moins le ballon, sa vitesse et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant pourraient être précieuses.

Les tendances de cotes : l’ASSE favorite à Dunkerque

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Dunkerque (1) ≈ 4,20 ≈ 20 % Dunkerque outsider Match nul (X) ≈ 3,50 ≈ 25 % Possible mais secondaire Victoire ASSE (2) ≈ 1,77 ≈ 55 % ASSE favorite

Les bookmakers accordent logiquement leur préférence à l’AS Saint-Étienne. La meilleure cote pour une victoire des Verts se situe autour de 1,77, tandis qu’un succès de Dunkerque grimpe jusqu’à environ 4,20. Les probabilités calculées à partir des cotes donnent ainsi environ 55 % de chances de victoire aux Stéphanois, contre 25 % pour le nul et 20 % pour l’USLD.

Cette différence s’explique évidemment par les dynamiques diamétralement opposées des deux formations. Saint-Étienne a remporté l’intégralité de ses matchs et possède la meilleure attaque du championnat, tandis que Dunkerque cherche toujours un deuxième succès après celui obtenu lors de la première journée.

Les chiffres offensifs des Verts sont particulièrement impressionnants. L’ASSE a marqué au moins trois fois à chacune de ses cinq sorties et dispose de plusieurs joueurs capables de faire la différence. Même lorsqu’ils ont été davantage bousculés, comme à Dijon, les Stéphanois ont trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer.

Dunkerque conserve néanmoins quelques arguments, notamment à domicile. Les Nordistes ont déjà inscrit quatre buts contre Grenoble et trois face à Reims cette saison. Ils devront probablement afficher la même efficacité offensive s’ils veulent faire tomber une équipe stéphanoise qui semble pour le moment évoluer un ton au-dessus de ses adversaires.

Nos pronostics pour Dunkerque – ASSE

ASSE gagne et plus de 1,5 but dans le match : plutôt que de se contenter d’une victoire sèche des Verts, ce pari permet de profiter de leur excellente dynamique offensive. Saint-Étienne a remporté ses cinq premières rencontres et chacune d’entre elles a produit au moins trois buts. Face à une formation dunkerquoise qui a encaissé lors de chaque journée, les Stéphanois semblent avoir les armes pour s’imposer dans une rencontre avec plusieurs réalisations.

: plutôt que de se contenter d’une victoire sèche des Verts, ce pari permet de profiter de leur excellente dynamique offensive. Saint-Étienne a remporté ses cinq premières rencontres et chacune d’entre elles a produit au moins trois buts. Face à une formation dunkerquoise qui a encaissé lors de chaque journée, les Stéphanois semblent avoir les armes pour s’imposer dans une rencontre avec plusieurs réalisations. Plus de 2,5 buts dans le match : les rencontres des deux formations ont régulièrement été animées depuis le début de la saison. L’ASSE affiche surtout une impressionnante constance offensive avec au moins trois réalisations inscrites à chaque match. Dunkerque a de son côté déjà participé à des rencontres spectaculaires contre Grenoble (4-2) et Reims (3-3). Une nouvelle rencontre avec au moins trois buts apparaît donc comme un scénario crédible.

: les rencontres des deux formations ont régulièrement été animées depuis le début de la saison. L’ASSE affiche surtout une impressionnante constance offensive avec au moins trois réalisations inscrites à chaque match. Dunkerque a de son côté déjà participé à des rencontres spectaculaires contre Grenoble (4-2) et Reims (3-3). Une nouvelle rencontre avec au moins trois buts apparaît donc comme un scénario crédible. Irvin Cardona buteur : avec quatre réalisations en cinq journées, l’attaquant stéphanois fait partie des hommes forts de ce début de saison. Il ne se contente d’ailleurs pas de marquer puisqu’il a également délivré quatre passes décisives. Dans une attaque qui tourne à plein régime et face à une défense dunkerquoise qui n’a encore réalisé aucun clean sheet, Cardona dispose d’une belle occasion d’améliorer encore ses statistiques.

Score possible

Dunkerque 1-3 AS Saint-Étienne : l’USLD possède suffisamment de qualités offensives pour mettre en difficulté les Verts, surtout devant son public, mais la dynamique actuelle de Saint-Étienne paraît difficile à contrer. Avec cinq victoires consécutives et une attaque qui a inscrit au moins trois buts à chaque journée, les hommes de Ian Cathro arrivent avec énormément de confiance. Dunkerque pourrait résister pendant une partie de la rencontre, mais la profondeur et l’efficacité de l’effectif stéphanois devraient permettre à l’ASSE de faire la différence et de signer une sixième victoire consécutive.