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FRANCE

OM Mercato : coup de tonnerre, un titulaire de Genesio a acté son départ !

Par William Tertrin - 11 Sep 2026, 18:00

Retenu par l’OM cet été, Emerson Palmieri aurait déjà donné son accord pour rejoindre son futur club !

Le dossier Emerson Palmieri connaît un nouveau rebondissement. Alors que l’Olympique de Marseille avait refusé de libérer le latéral gauche lors du dernier mercato, le joueur aurait désormais accepté le principe d’un pré-contrat avec Santos à la fin de l’année 2026, selon la TMC.

Cette perspective est liée à la situation contractuelle de l’international italien. Son engagement avec l’OM court jusqu’à juin 2027. À partir de la fin de l’année 2026, Palmieri pourra donc s’engager avec un autre club pour la saison suivante.

L’OM avait bloqué son départ

Le retour de Palmieri à Santos était déjà envisagé durant le dernier mercato. Le club brésilien avait trouvé un accord avec le joueur, mais l’OM avait finalement refusé de le laisser partir gratuitement. Marseille souhaitait une compensation financière, tandis que Santos ne voulait pas payer d’indemnité de transfert.

Le joueur de 32 ans est pourtant un ancien pensionnaire de Santos, où il a disputé 33 rencontres entre 2011 et 2016 avant de poursuivre sa carrière en Europe, notamment à Chelsea, West Ham et Marseille.

Pour l’OM, ce scénario pourrait donc permettre de conserver Palmieri jusqu’à l’échéance de son contrat avant de le voir partir librement vers son club formateur.

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