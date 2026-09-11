Stade Rennais : coup dur avant l’OM, Haise doit composer avec un drôle de problème

Avant d’affronter l’OM ce vendredi soir, le Stade Rennais a dû revoir son organisation pour son déplacement à Graz, où il affrontera Sturm Graz le 16 septembre en Ligue Europa.

Le déplacement européen du Stade Rennais prendra une tournure particulière la semaine prochaine. Pour son entrée en lice en Ligue Europa, le club breton se déplacera sur la pelouse de Sturm Graz, mercredi 16 septembre à 21 heures.

Mais les Rennais ne séjourneront pas en Autriche. En raison du Grand Prix d’Autriche de MotoGP, programmé le 20 septembre sur le circuit de Spielberg, les hôtels de la région de Graz sont particulièrement sollicités. Le Stade Rennais a donc rencontré des difficultés pour trouver un hébergement adapté à son groupe.

Le club a finalement choisi de s’installer à Maribor, en Slovénie, située à environ 69 kilomètres de Graz. Le trajet jusqu’à la ville autrichienne représente environ une heure de route.

Trois jours de stage à Maribor

Selon les informations d’Ouest-France, les joueurs de Franck Haise séjourneront trois jours à Maribor avant de rejoindre Graz pour leur premier rendez-vous européen de la saison.

Ce choix permettra au Stade Rennais de conserver un cadre de préparation stable malgré les contraintes liées au Grand Prix de MotoGP. Un lieu que le club breton connaît d’ailleurs déjà : Rennes avait joué en Slovénie en octobre 2021 face au NS Mura, en Ligue Europa Conference, avec une victoire 2-1 à la clé.

Après la rencontre face à Sturm Graz, les Rennais ne rentreront pas directement en Bretagne. Ils prendront la direction de Lyon en avion afin de préparer leur prochain match de Ligue 1, programmé dès le samedi 19 septembre à 20h45 au Groupama Stadium.

Un calendrier particulièrement chargé

Cette semaine sera donc particulièrement intense pour le Stade Rennais, qui enchaînera trois déplacements en quelques jours : après la réception de Marseille vendredi 11 septembre, les Rouge et Noir partiront en Autriche pour leur entrée en Ligue Europa, avant de retrouver la France pour affronter l’Olympique Lyonnais trois jours plus tard.

Le club breton devra ensuite patienter avant de retrouver la compétition européenne, la deuxième journée de Ligue Europa étant programmée le 15 octobre face à l’OFI Crète.