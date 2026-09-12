FC Nantes : les Kita ont imposé une décision radicale à Poirier pour Tati

Après un début de saison compliqué et plusieurs offres refusées, Tylel Tati se retrouve dans une situation inattendue au FC Nantes, avec une décision forte qui aurait été prise autour de son avenir.

La situation de Tylel Tati au FC Nantes prend une nouvelle tournure. Alors que le jeune défenseur central était encore considéré comme l’un des grands actifs du club, Mohamed Toubache-Ter affirme que les dirigeants nantais auraient décidé de ne plus le faire jouer à la suite de son début de saison. Il est d’ailleurs resté sur le banc ce samedi lors de la défaite à Sochaux (1-0), tout comme lors des trois matchs précédents. Concrètement, il a été écarté depuis sa grosse boulette qui a donné la victoire à Laval, le 14 août dernier.

Selon l’insider, le FC Nantes aurait notamment reçu une première offre de 16 millions d’euros pour Tati. Mais après des prestations jugées très décevantes, une seconde proposition, estimée cette fois à 10 millions d’euros, aurait été formulée. Des informations qui font écho à plusieurs publications récentes évoquant des offres conséquentes pour le défenseur nantais.

Un choix qui interroge à Nantes

Toujours selon Mohamed Toubache-TER, le club aurait alors donné pour consigne au coach Grégory Poirier de ne plus faire jouer Tylel Tati afin de préparer sa vente. Une situation particulièrement surprenante pour un joueur que le FC Nantes avait prolongé jusqu’en 2030 au printemps dernier, signe de l’importance accordée à son potentiel.

Reste désormais une question : que va faire le FC Nantes avec Tylel Tati ? Le club peut-il continuer à l’écarter alors que sa valeur pourrait être directement impactée par son temps de jeu ? Ou le jeune défenseur aura-t-il rapidement l’occasion de se relancer sous les ordres de Grégory Poirier ?

Une chose est certaine : le dossier Tati, qui semblait encore il y a quelques mois être une formidable promesse financière pour les Canaris, est désormais beaucoup plus complexe.