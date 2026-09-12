FC Nantes : Kita lâche une annonce forte sur la vente du club

La vente du FC Nantes n’est plus une simple hypothèse. Waldemar Kita confirme avoir reçu plusieurs propositions de rachat, sans qu’aucune ne présente encore les garanties nécessaires pour ouvrir la voie à son départ.

Trois propositions sont arrivées sur la table

Président du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita reconnaît pour la première fois aussi clairement l’existence de trois approches pour reprendre le club. Dans un entretien accordé à Presse Océan, le dirigeant de 73 ans ne cherche pas à éluder le sujet : « Trois propositions, oui. Il y a trois propositions, il faut dire les choses comme elles sont. »

L’information, également relayée par Foot Mercato, confirme que le dossier de la vente existe réellement. Pour autant, l’identité des candidats au rachat, la nature de leurs projets et les éventuels montants proposés n’ont pas été dévoilés.

Kita réclame des garanties solides

À ce stade, aucun des trois dossiers ne semble suffisamment avancé pour provoquer un changement de propriétaire. Waldemar Kita assure être disposé à discuter, mais refuse de présenter son départ comme imminent. « Si ça doit avoir lieu, j’essaierai de tout faire pour que ça se passe bien. Mais rien n’est fait, rien n’est sérieux », tempère-t-il.

Le président nantais ne veut pas seulement étudier la capacité d’un investisseur à acheter le club. Il entend aussi évaluer les moyens et le projet prévus pour faire fonctionner durablement la maison Jaune et Verte. Une exigence importante alors que le FC Nantes continue, en parallèle, de gérer ses enjeux sportifs.

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Un départ encore loin d’être acté

Souvent contesté par une partie du public nantais, Waldemar Kita n’ignore pas qu’une vente serait favorablement accueillie par certains supporters. « Je pense que beaucoup de gens vont être contents », glisse le dirigeant, sans annoncer pour autant la fin de son mandat.

Cette déclaration marque néanmoins une évolution notable. Jusqu’ici, les rumeurs de rachat revenaient régulièrement autour du FC Nantes sans déboucher sur une opération concrète. Cette fois, Kita confirme le nombre précis de propositions reçues, tout en renvoyant les candidats à leurs responsabilités.

Le FC Nantes reste dans l’attente

La prochaine étape dépendra donc de la capacité de l’un des trois prétendants à présenter un projet jugé crédible sur les plans financier, sportif et organisationnel. En attendant, Waldemar Kita demeure pleinement aux commandes et aucun calendrier n’a été fixé.

Le feuilleton de la vente est ainsi relancé, mais le verdict reste suspendu à la solidité des offres. Toutes les actualités du FC Nantes continueront forcément d’être scrutées à la lumière de cette possible transition.