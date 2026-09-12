Les infos du jour : ASSE sous pression totale ! Machado virage russe inattendu ! Ferran Torres barrière persistante ?

Saint-Étienne sous pression avant le déplacement à Dunkerque

Leader invaincu, l’ASSE voit ses rivaux Reims et Montpellier revenir au classement après leurs victoires vendredi. Avant d’affronter Dunkerque, les Verts n’ont plus le droit à l’erreur sous peine de relancer totalement la course en tête de Ligue 2. L’enjeu du match s’annonce crucial.

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Machado quitte Nantes et Lens pour s’engager avec le Rodina Moscou

Deiver Machado, passé par le RC Lens et le FC Nantes, ne rejoindra pas Cincinnati. Le latéral colombien a signé en Russie avec le Rodina Moscou, club de première division, après avoir été pressenti pour un départ aux États-Unis. Ce transfert marque un nouveau tournant dans sa carrière.

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Ferran Torres séduit Paris, mais la langue reste un obstacle

Ferran Torres a impressionné le vestiaire du PSG par son adaptation rapide et ses performances, dont un triplé en Ligue des champions. Cependant, selon ses coéquipiers, la barrière de la langue reste le seul point à améliorer pour parfaire son intégration à Paris.

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Le Barça prolonge Abdelkarim et ferme la porte au PSG

Le FC Barcelone a prolongé Hamza Abdelkarim jusqu’en 2030, malgré l’intérêt du PSG et de Luis Enrique. Cette décision verrouille l’avenir du jeune attaquant égyptien, auteur d’une ascension fulgurante, et met un terme aux espoirs parisiens dans ce dossier très convoité.

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Luis Enrique garde un œil sur le banc du FC Barcelone

Malgré sa prolongation jusqu’en 2030 au PSG, Luis Enrique souhaiterait rester en bons termes avec le FC Barcelone. L’entraîneur espagnol n’exclurait pas un retour en Catalogne à l’avenir, selon la presse espagnole, et entretient ses contacts en vue d’une éventuelle opportunité.

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L’état physique de Bamo Meïté freine Lens dans son recrutement

Le RC Lens s’intéresse à Bamo Meïté de l’OM pour renforcer sa défense, mais le joueur ivoirien n’est pas encore prêt à enchaîner 90 minutes à haute intensité. Cette incertitude physique complique le dossier alors que Lens cherche un renfort immédiatement opérationnel.

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L’OM toujours à l’affût pour Seidu et Endrick en cas de rebondissement

Alidu Seidu (Rennes) et Endrick (Real Madrid), ciblés par l’OM cet été, voient leur situation respective évoluer. Le club marseillais pourrait revenir à la charge si le prêt d’Endrick est envisagé cet hiver, alors que Seidu reste sur la sellette à Rennes.

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Alidu Seidu prêt à rejoindre Nice pour relancer sa saison

Écarté à Rennes, Alidu Seidu serait favorable à un prêt à l’OGC Nice, où le club cherche à pallier la blessure de Mendy. Les discussions avancent entre les deux clubs, le défenseur ghanéen privilégiant une solution temporaire pour retrouver du temps de jeu rapidement.

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