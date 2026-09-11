Stade Rennais Mercato : Alidu Seidu a donné sa réponse à Nice !

Mis à l’écart au Stade Rennais, Alidu Seidu serait favorable à un départ à l’OGC Nice, où les discussions avancent autour d’un possible prêt comme joker.

La situation d’Alidu Seidu au Stade Rennais pourrait rapidement évoluer. Écarté du groupe rennais, le défenseur ghanéen de 26 ans serait désormais ouvert à une arrivée à l’OGC Nice, qui cherche une solution après la grave blessure d’Antoine Mendy. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent pour un éventuel prêt, avec la possibilité d’intégrer une option d’achat.

D’après une source proche du joueur relayée par Africa Foot, Alidu Seidu aurait clairement fait savoir qu’il était favorable à cette piste. Sa priorité serait surtout de retrouver du temps de jeu et de renouer rapidement avec la compétition. « Alidu est ouvert à l’idée de rejoindre Nice. Il veut simplement jouer. »

Un prêt plutôt qu’un transfert définitif ?

Déjà courtisé par Marseille et Strasbourg durant le mercato estival, Seidu n’avait finalement pas trouvé de porte de sortie. Rennes aurait notamment réclamé environ 10 millions d’euros pour accepter un transfert définitif, un montant difficile à assumer pour les clubs intéressés.

La piste niçoise apparaît donc différente. Après la fermeture du mercato français, l’OGC Nice peut notamment envisager l’arrivée d’un joker pour compenser l’absence d’Antoine Mendy.

Seidu veut surtout rejouer

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2029, Alidu Seidu pourrait ainsi privilégier une solution temporaire afin de relancer sa saison. L’international ghanéen, arrivé à Rennes en janvier 2024 en provenance de Clermont, connaît déjà parfaitement la Ligue 1.

Pour l’heure, aucun accord définitif n’a été trouvé entre Rennes et Nice, mais les discussions seraient en bonne voie. La prochaine étape dépendrait notamment de la validation du projet niçois et des conditions financières de l’opération.

Alidu Seidu a donc donné sa réponse : il est favorable à l’idée de rejoindre Nice et souhaite avant tout retrouver du temps de jeu.