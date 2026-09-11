OM : une nouvelle bouleversante tombe avant le choc face au Stade Rennais

Si le départ de Leonardo Balerdi est déjà officiel depuis plusieurs jours, le défenseur argentin a adressé un dernier message particulièrement émouvant aux supporters de l’OM.

C’est une page importante de l’histoire récente de l’OM qui se tourne. Après six années passées sous le maillot olympien, Leonardo Balerdi a officiellement quitté le club pour rejoindre l’AS Roma. Le défenseur argentin, devenu capitaine et figure incontournable du vestiaire, a tenu à adresser un long message aux supporters marseillais.

« Je quitte ma maison », écrit notamment Balerdi, visiblement très marqué par ce départ. Arrivé à Marseille en 2020 alors qu’il ne comptait que quelques apparitions professionnelles, l’Argentin aura grandi avec l’OM jusqu’à porter le brassard de capitaine et atteindre la barre symbolique des 200 matchs sous le maillot phocéen.

« Je pars l’esprit tranquille »

Dans son message, Leonardo Balerdi n’oublie personne. Les supporters, le staff, ses coéquipiers, les salariés et les dirigeants : tous reçoivent ses remerciements. Le défenseur insiste surtout sur son attachement à Marseille et sur la fierté d’avoir porté les couleurs de l’OM pendant autant d’années.

« Je pars l’esprit tranquille, avec la certitude d’avoir tout donné », assure-t-il, avant de conclure par un triple « Merci » adressé à Marseille et à l’Olympique de Marseille.

Son départ intervient après une période particulièrement mouvementée. Critiqué par une partie du public, notamment après sa prestation face à l’Atlético de Madrid, Balerdi quitte finalement le club avec un statut particulier : celui d’un joueur qui aura connu les sommets comme les moments les plus difficiles sous le maillot olympien.