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[20:02]Stade Rennais – OM : les compos de Haise et Genesio sont connues
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FRANCE

Stade Rennais – OM : les compos de Haise et Genesio sont connues

Par William Tertrin - 11 Sep 2026, 20:02

Le Stade Rennais reçoit l’OM ce vendredi soir au Roazhon Park, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Voici les compos officielles.

Ce vendredi soir, le Stade Rennais reçoit l’OM pour ouvrir la 4e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Franck Haise et Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20h45 au Roazhon Park.

Les compos officielles

Rennes : Samba – Frankowski, Cresswell, Rouault, Nagida – Camara, Rongier (cap), Thomasson – Blas, Lepaul, Soumaré.

OM : de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Højbjerg, Abdelli – Harit, Gomes, Paixão – Gouiri.

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