RC Lens : une menace venue de Ligue 1 vient gâcher la fête avant Le Mans

Le RC Lens voit son déplacement au Mans se compliquer avec la crainte d’une présence de supporters brestois, sur fond de tensions entre les deux camps.

Le RC Lens devra composer avec un important dispositif de sécurité pour son déplacement au Mans. La rencontre, programmée dimanche à 17 h 15 pour la quatrième journée de Ligue 1, est considérée comme présentant un risque de troubles à l’ordre public.

Selon l’arrêté préfectoral présenté ce vendredi 11 septembre, 1 200 supporters lensois sont attendus au stade Marie-Marvingt, dont environ 300 ultras. La préfecture évoque notamment des tensions entre supporters lensois et brestois, ainsi que la présence de 24 supporters du RC Lens faisant l’objet d’une interdiction de stade.

Les supporters lensois devront passer par un point de rendez-vous

Pour les supporters se déplaçant dans le cadre de l’organisation officielle du RC Lens, le rendez-vous est fixé dimanche à 15 h 30 au péage d’Auvours, sur l’A28, sortie n°23, à Changé.

Les bus seront ensuite escortés par les forces de l’ordre jusqu’au stade. Les supporters visiteurs devront rester dans leur zone de parcage pendant la rencontre. Après le coup de sifflet final, les bus seront de nouveau escortés jusqu’au péage d’Auvours, voire jusqu’à la sortie du département si nécessaire.

Une interdiction de circuler dans plusieurs communes

L’arrêté prévoit également une mesure plus large : de 8 h à 23 h 59 dimanche, les personnes se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens ou se comportant comme telles ne pourront pas circuler dans plusieurs communes autour du Mans, sauf pour rejoindre le stade à partir de 15 h 15.

Le Mans, mais aussi Ruaudin, Mulsanne, Arnage, Allonnes, Rouillon, Trangé, La Chapelle-Saint-Aubin, Saint-Pavace, Saint-Saturnin, Coulaines, Sargé-lès-le-Mans, Yvré-l’Évêque, Champagné et Changé sont concernés.

Fumigènes et projectiles interdits

Enfin, les fumigènes, pétards et autres articles pyrotechniques seront interdits, tout comme les objets susceptibles d’être utilisés comme projectiles ou armes. Les drapeaux et banderoles appelant à la violence, à la haine ou à la provocation sont également visés.

La préfecture estime que le risque de troubles ne peut pas être écarté et considère que les seules forces de sécurité ne suffisent pas à garantir l’absence d’incidents. Le déplacement des supporters du RC Lens fera donc l’objet d’un encadrement renforcé.